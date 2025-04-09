公營醫療收費改革同時擴安全網　公院醫生冀輕症病人「付出多少少」資助嚴重病人

公營醫療收費改革方案首階段明年生效，多項服務加價的同時亦將擴大減免機制和安全網。醫管局威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生王紹明指，市場上不少有效藥物都比較昂貴，部分病人面對高昂藥費和預視到要長期服藥都難免感到擔心，包括有積蓄或在職病人。他認為，在新方案下只要輕症病人每次付出多少少，嚴重病人便可獲更多資助。

前線醫生討論治療方案「講錢」最難 明年生效的公營醫療收費改革，多項住院、門診、檢查和藥物服務等收費將會上調，同時亦會擴大醫療費用減免機制、撒馬利亞基金安全網和增設住院、門診費用1萬元上限。王紹明在線上記者會表示，作為一個前線醫生，日常與病人和家屬討論治療方案時「講錢」最難，因為需要深入討論哪些藥物較貴但可享資助、哪些有效但很貴等，因此每日都要耗費不少時間解釋治療費用，又指部分病人面對一個月數萬元的高昂藥費，或預視到要長時間用藥，都會感到擔心。

王紹明認為，如果政府能夠投放更多到安全網，便可增加對需要使用自費藥物病人的資助。他解釋，一些效果較佳的新型標靶藥物，每月費用動輒過萬元，目前中產、在職或有一定積蓄的病人本身也要負擔一部分，當調撥資源後便可加強資助，或將較新的藥物納入藥物名冊，使更多病人受惠。他指，如果今次收費改革順利推行，希望可以達致更多病人獲資助、每名病人資助額增多、有更多涵蓋藥物的「三多」情況，更適切幫到困難和患重病病人。 有病人憂慮失業將無法負擔藥費 雖然目前未知放寬後病人可受惠多少，但王紹明稱當病人知道政府某程度上也會協助他們時，心理和經濟負擔都可以減少，舉例指有一名確診慢性骨髓性白血病的45歲病人，現時要長期服用屬自費藥物的口服標靶藥，獲撒瑪利亞基金藥物資助後仍需每月花費超過1萬元。他引述病人稱，該筆藥物目前已經變成恆常開支，又對這項未能「斷尾」的藥物感無奈，同時指出現時每月都仍有收入，但也會擔心萬一失業便不再負擔得起。