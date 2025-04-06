公營醫療收費改革如政府送一份保險　盧寵茂：不能像街市買餸講價

研預約電腦掃描要先交訂金

盧寵茂在一個電視節目稱，公營醫療收費改革已經討論20年，當局會繼續聽取意見，但對社會提出的調整有保留，又解釋今次調整後政府補貼公立醫院服務的比例，仍然未到九成的目標。部分病理檢驗和非緊急放射服務屆時將轉為收費，盧寵茂表示正研究病人預約進行電腦掃描等程序時需要先繳付訂金，若能提前通知取消預約便可退回部分款項，重申每個人都要為自己的行為負責。

今次收費改革會增加急症室收費至400元，危殆和危急病人可獲豁免，冀減少次緊急和非緊急求診人次。盧寵茂稱，現時政府普通科門診處理約500萬個診症，而全港私家家庭醫生合共診症量超過2,000萬個，認為急症室加價後減少的5至10萬病人人次，對於私家醫生而言只是「大海的一滴水」，相信私家醫生有能力應付。改革同時新增每年1萬元醫療費用的「封頂」機制，盧寵茂留意到有意見擔心該年開支已過1萬元上限的病人，便會濫用醫院服務，強調有機制解決，如臨床方面不合資格就不會讓他豁免繳費。