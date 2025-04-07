公營醫療收費改革如政府送保險 盧寵茂：預約服務研收訂金 甩底照收錢

公營醫療收費改革方案，明年1月起實施。針對有部分人預約後「甩底」導致醫療資源遭浪費，醫務衛生局長盧寵茂透露，正研究設立如酒店的「落訂」制度，若病患預約部分檢查如電腦掃描「甩底」，即使沒有使用服務，仍須付費，正構思如何執行。他又稱，公立醫院服務收費改革已討論多年，目的是增加醫療保障和加固安全網，能幫助到全港七百多萬市民，猶如政府向市民送出一份保險。

盧寵茂在一個電視節目稱，就公營醫療收費改革，當局會繼續聽取意見。被問到當中有否微調空間，他則指，收費項目不會像街市買餸般，因某項加價而某項減價，強調屬整體方案；又指今次調整後政府補貼公立醫院服務的比例，仍未到九成的目標，當局會繼續調整收費，不會就補貼率設「底線」。