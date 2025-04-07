公營醫療收費改革如政府送保險 盧寵茂：預約服務研收訂金 甩底照收錢

公營醫療收費改革方案，明年1月起實施。針對有部分人預約後「甩底」導致醫療資源遭浪費，醫務衛生局長盧寵茂透露，正研究設立如酒店的「落訂」制度，若病患預約部分檢查如電腦掃描「甩底」，即使沒有使用服務，仍須付費，正構思如何執行。他又稱，公立醫院服務收費改革已討論多年，目的是增加醫療保障和加固安全網，能幫助到全港七百多萬市民，猶如政府向市民送出一份保險。
盧寵茂在一個電視節目稱，就公營醫療收費改革，當局會繼續聽取意見。被問到當中有否微調空間，他則指，收費項目不會像街市買餸般，因某項加價而某項減價，強調屬整體方案；又指今次調整後政府補貼公立醫院服務的比例，仍未到九成的目標，當局會繼續調整收費，不會就補貼率設「底線」。
對於部分病理檢驗和非緊急放射服務明年起將轉為收費，但病患預約檢查如電腦掃描等或最終「甩底」，盧寵茂透露，政府會考慮在預約服務上，引入先付訂金的機制，情況有如預訂酒店或要先扣信用額，並表明提早多少天通知便可退回若干比例，「若是當天不出現的，甚至是當天才通知、根本用不上服務，那就要付出那個成本。」他指，每個人要為自己行為負責，如果病人未有依時出席，會浪費公共資源，導致很多儀器及人手閒置。
收費改革同時，政府將設立每人每年1萬元的「封頂費」，避免有人因經濟困難而無法獲得必要的醫療服務，但亦有意見關注會否導致濫用醫院服務。他則指，盧寵茂說，醫管局會透過HA Go流動應用程式，顯示病人的累計醫療開支；如果醫生表明病人可以出院，但病人指既然免費便不出院，當局會考慮有關臨床情況，若不符合資格，可不讓病人獲豁免。當局要求患者自行申請豁免，是希望避免有人濫用服務。
急症室按緊急程度收費，除危殆和危急病人獲豁免，其餘徵收400元，盧寵茂指，現時政府普通科門診每年處理約500萬個診症，而全港私人家庭醫生合共診症量超過2,000萬個；急症室加價後減少的次緊急或非緊急求診人數約5萬至10萬人次，認為對於私家醫生而言只是「大海的一滴水」，相信私家醫生有能力應付。