公營醫療收費改革明年實施首3月設過渡安排　7專隊處理減免申請

潘綺紅說，最長的減免有效期會由12個月延長至18個月，已增加人手成立專隊。（港台圖片）

公營醫療收費改革明年1月1日起實施，優化後的醫療費用減免機制，放寬了收入及資產限額，亦修訂了家庭定義，預計合資格受惠人數，將由30萬人增至140萬人。醫管局在7個聯網成立專隊，下月起分流處理減免申請。總行政經理（專職醫療）潘綺紅提醒，申請減免時必須如實申報，醫管局有既定機制跟進懷疑漏報個案。漏報個案除了要歸還費用，亦會交警方處理，調查是否存在詐騙。

持減免證明書 到期前自動獲減免

公營醫療收費改革實施初期、即明年1至3月會設有過渡安排，包括為未交齊文件但有緊急醫療需要的病人，提供「有條件減免」。至於現時持有醫療費用減免證明書的病人，證明書到期前會自動獲得減免。