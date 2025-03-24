公營醫療收費改革明日公布　據悉急症室分兩級收費不多於400元

政府明日將公布公營醫療收費改革詳情。消息指，所有收費項目的資助模式將全面改革，其中急症室收費會由目前的劃一180元改成兩級制，病情危殆及危急的病人將會免費，獲界定為緊急、次緊急及非緊急的病人，收費會提高至與私家診所收費相若的300元至400元之間。

放射服務擬改逐項收費

據了解，當局期望透過調高非緊急個案的急症室收費，減少接收輕症個案，讓急症室集中處理重症。在急症室以外，收費改革亦會涵蓋住院、日間程序、專科門診和非緊急放射造影等服務，而放射服務亦計劃改為逐項收費。消息稱，收費改革後政府承擔的補助率並不會減少，新安排帶來的額外收入會全數用於加強公營醫療服務。

為免對沒有領取綜援的長期病患者等造成壓力，據了解新收費安排會增設住院門診收費上限，每名病人每年最多付1萬元然後「封頂」，病人之後可申請毋須繳交高於上限的醫療費用。消息指，為讓前線人員熟悉新安排和調整收費系統，新收費最快明年1月分階段實施，預計各項改革共需要分期5年逐步落實。

林正財透露將設「封頂」機制

本身是醫生的行政會議成員林正財表示，收費改革旨在幫助本港公營醫療系統可持續發展，以及減少浪費資源更精準地調撥僅有的公共資源予患重病、長期病患者，以及目前接受服務需付高昂費用的病人，因此將會設立「封頂」機制，照顧他們需要。至於長者和基層市民方面，他指醫管局已經有豁免機制，未來會再檢討相關機制能否做得更精準、涵蓋更多市民。他又稱，政府將循序漸進地藉收費水平引導市民到合適的地方求醫，以及謹慎態度使用醫療資源，呼籲公眾毋須過分擔心。

另外，香港急症科醫學院與香港急症醫學會就改善急症室服務發表聯合聲明指，公立醫院急症室首要任務，是為緊急傷患者提供優先緊急醫療服務，因此應當本著公平及平等對待原則，進一步改善急症室服務、建立可持續醫療系統，以應對求診人數不斷上升、前線人手短缺、急症輪候時間過長等問題。