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2024-03-21 19:26:17

公營醫療收費檢討年底前交建議　醫管局盼調整費用改求診習慣

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范鴻齡(右)表示，向政府提出的建議不排除調低部分收費；旁為高拔陞。(資料圖片／蘇文傑攝)

范鴻齡(右)表示，向政府提出的建議不排除調低部分收費；旁為高拔陞。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府正研究調整公立醫院急症室收費。醫管局主席范鴻齡表示，檢討公營醫療收費是每兩年一次的恆常工作，除急症室外亦包括藥費、其他服務等所有收費。他強調醫管局具法定責任，不會令市民因經濟理由而得不到治療，同時要避免「因病致貧」。

醫管局將會檢討專科門診藥物派發量及藥物收費制度。(資料圖片／陳奕釗攝) 醫管局正檢討公營醫療急症室等服務收費。(資料圖片／蘇文傑攝) 醫管局正檢討公營醫療急症室等服務收費。(資料圖片／蘇文傑攝) 醫管局強調，不會令市民因經濟理由而得不到治療。(資料圖片／陳奕釗攝) 醫管局正檢討公營醫療急症室等服務收費。(資料圖片／陳奕釗攝) 醫管局冀透過調整收費改變病人求診習慣。(資料圖片／陳奕釗攝)

復活節擬再推急症室退款安排

范鴻齡出席醫管局大會後表示，檢討公營醫療收費並非要增加收入，只是利用調整收費使公帑用得其所，向政府提出的建議亦不排除調低部分收費，冀透過調整改變病人求診習慣。對於政府在檢討收費一事的角色，范鴻齡指過程會一直與醫衞局溝通，「局長完全了解我哋依家做緊個報告嘅方向」，又指醫管局將在年底前向醫務衞生局提交建議。

復活節長假期將至，醫管局行政總裁高拔陞估計服務需求將會增加，在參考上次農曆新年的經驗後，會考慮在復活節長假期再次推出急症室退款安排，一系列準備工夫下周會詳細公布。范鴻齡日前透露會檢討處方藥物的數量，他強調並非所有藥物都會一刀切減至處方四星期藥量，而是適當地開少一些避免浪費，「病人要長期食，你開四個禮拜畀佢冇意思，四個禮拜之後佢咪要再去攞。」

未就兩月三醫療事故道歉

另外，醫管局兩個月內發生3宗嚴重醫療事故，高拔陞被兩度問及會否就事件向病人、病人家屬和公眾致歉時，表示院方事發後已經向受影響病人和家屬致歉，又指暫時所見每宗事故均屬個別個案，醫管局已成立根源分析委員會調查事件，確實成因有待委員會調查和公布，未有向公眾致歉和回應是否涉及管治問題。

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