公營醫療放寬費用減免機制　醫管局明年推網上申請

公營醫療收費改革方案首階段明年生效，急症室、普通科門診和專科門診等將會加價，醫管局同時會放寬醫療費用減免機制下的入息和資產限額、加強安全網等。當局最快年底在HA Go加入新功能，讓病人檢視減免申請進度等，以及明年推出網上申請。

減免申請18個月內毋須再接受經濟審查

改革方案除調整各項服務收費，亦改良或新增3項醫療保障措施。醫管局明年起會放寬醫療費用減免機制的收入及資產限額，其中原有的2人或以上家庭的收入限額，會由目前其家庭人數的家庭住戶月入中位數(MMDHI)的75%，增加至100%，1人家庭更會從MMDHI的75%增加至150%。

同時，醫療費用減免機制的資產限額也會改為跟隨現有的申請公屋資產限額，醫管局舉例稱合資格二人家庭的資產上限，會由目前的8.5萬元增至日後的38.7萬元。機制下的「家庭」的定義亦將一併修訂，未婚的成年病人不論是否與父母、兄弟姊妹同住，日後都會被視為一人家庭。未滿65歲人士的有限期醫療費用減免有效期，會延長6個月至18個月，期內再次申請減免時毋須接受經濟審查。

醫管局並會加強自費藥物或醫療項目安全網，放寬收入計算方法和擴闊計算病人分擔額的累進計算表，現有每年可動用財務資源的計算方法，新申請人和持續申請人的年收入佔比會改為80%和60%，各自比原先減20個百分點。