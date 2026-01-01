公營醫療新收費即日起實施　截至下午2時1858名求診者適用新收費

公立醫院急症室今日起實施新收費，除危殆和危急病人轉為免費，其餘3類病人收費會由180元增加至400元。醫管局表示，截至凌晨零時50分共向9名「擲界」抵達急症室的病人酌情收取舊費用，另至今有約3.5萬宗醫療費用減免申請完成審批。
轉收費整體運作暢順
涉及一系列收費調整的公營醫療收費改革即日起實施，醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中在一個電台節目稱，醫院在新收費生效前沒有見到有人「衝閘」情況，整體運作暢順，當局亦有派籌，確保午夜前到達但未登記的巿民可酌情收取舊費用。他提到，部分零時後才抵達的病人，到場始記起急症室加價，「啊係喎加咗價」，但他們都有求診需要故沒有即時離開。
半日1858名求診者適用新收費 須付400元
截至下午2時，醫管局轄下18間公立醫院的急症室共接收了1,982名病人，當中危殆個案42宗、危急個案82宗，新收費下這兩類病人由過往收費180元，變為全數獲得豁免急症室收費。其他個案分別為緊急個案854宗、次緊急個案968宗，以及非緊急個案36宗，適用於新收費，須付400元。
醫管局指，為便利病情穩定及較輕微的病人彈性選擇其他就診安排，急症室已將退款安排恆常化。病人如在接受醫生診症前選擇離開急症室，可於急症室登記後24小時內申請退回350元。
醫管局籲病情較輕病人向家庭醫學門診求診
由於急症室需要優先搶救情況較緊急的危殆及危急病人，醫管局呼籲病情較輕的病人可以向家庭醫學診所、私家醫生或私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。醫管局今日有15間家庭醫學診所提供公眾假期家庭醫學門診服務，全日合共提供1431個診症名額。
截至下午2時，15間家庭醫學診所共有487名病人就診，當中4人獲醫療費用減免，整體服務使用情況與措施實行前大致相若。
未來續加強與病人溝通
蕭粵中指，醫管局已將「服務高峰期退款計劃」恆常化，病人分流後如選擇不輪候並自行離開，可申請退回部分費用。他重申，新收費下整個登記流程無異過往，措施目的是希望調整巿民使用急症室的習慣，病情較輕微和穩定的病人可考慮向家庭醫生或私人醫療機構求診，讓急症室集中資源處理較危急病人。
在新措施生效前，公立醫院急症室昨晚11時許開始廣播新收費安排，踏入元旦便有職員舉起收費調整指示牌。醫管局主席范鴻齡、行政總裁李夏茵到廣華醫院視察，李夏茵視察後稱新收費實施後系統和流程暢順，各醫院沒有出現人龍，未來會繼續加強與病人的溝通。