公營醫療新收費即日起實施　截至下午2時1858名求診者適用新收費

公立醫院急症室今日起實施新收費，除危殆和危急病人轉為免費，其餘3類病人收費會由180元增加至400元。醫管局表示，截至凌晨零時50分共向9名「擲界」抵達急症室的病人酌情收取舊費用，另至今有約3.5萬宗醫療費用減免申請完成審批。

轉收費整體運作暢順

涉及一系列收費調整的公營醫療收費改革即日起實施，醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中在一個電台節目稱，醫院在新收費生效前沒有見到有人「衝閘」情況，整體運作暢順，當局亦有派籌，確保午夜前到達但未登記的巿民可酌情收取舊費用。他提到，部分零時後才抵達的病人，到場始記起急症室加價，「啊係喎加咗價」，但他們都有求診需要故沒有即時離開。

半日1858名求診者適用新收費 須付400元

截至下午2時，醫管局轄下18間公立醫院的急症室共接收了1,982名病人，當中危殆個案42宗、危急個案82宗，新收費下這兩類病人由過往收費180元，變為全數獲得豁免急症室收費。其他個案分別為緊急個案854宗、次緊急個案968宗，以及非緊急個案36宗，適用於新收費，須付400元。

醫管局指，為便利病情穩定及較輕微的病人彈性選擇其他就診安排，急症室已將退款安排恆常化。病人如在接受醫生診症前選擇離開急症室，可於急症室登記後24小時內申請退回350元。