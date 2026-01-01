公營醫療新收費即日起實施　9名急症室病人獲酌情收舊費用

公立醫院急症室今日起實施新收費，除危殆和危急病人轉為免費，其餘3類病人收費會由180元增加至400元。醫管局表示，截至凌晨零時50分共向9名「擲界」抵達急症室的病人酌情收取舊費用，另至今有約3.5萬宗醫療費用減免申請完成審批。

轉收費整體運作暢順

涉及一系列收費調整的公營醫療收費改革即日起實施，醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中在一個電台節目稱，醫院在新收費生效前沒有見到有人「衝閘」情況，整體運作暢順，當局亦有派籌，確保午夜前到達但未登記的巿民可酌情收取舊費用。他提到，部分零時後才抵達的病人，到場始記起急症室加價，「啊係喎加咗價」，但他們都有求診需要故沒有即時離開。