公營醫療服務收費改革元旦起實施　醫管局收逾5萬份費用減免申請

公營醫療服務收費改革元旦日起實施，當中包括放寬醫療費用減免門檻，合資格受惠人士由30萬增至140萬。醫管局總行政經理潘綺紅在電台節目表示，預約明年1至2月覆診的病人，由上月初起可提交費用減免申請，截至上星期，收到5萬多份申請。
潘綺紅表示，在7個聯網成立10個專隊處理申請，涉及170多名人員，目前大部分病人符合部分或全額減免的資格，呼籲病人不用擔心，一定會在1月1日或覆診之前獲發減免證明書。她預計初期將有多5倍的申請個案，會視乎情況調配人手，市民亦可在醫務社會服務部或綜合家庭服務中心申請，預計明年第三季可在網上申請。
她又說，如果有經濟困難的病人，在元旦日或之後需要即時看醫生，但未能提供財務文件，只需要簽署聲明書，並答應在3個月內補交文件，就可獲「有條件減免」。如果發現病人不合資格，或者只是取得部分費用減免，又或者市民不交回文件，局方將在3個月後向病人發出賬單。
至於新引入的1萬元全年收費上限會否造成濫用，聯網服務總監王耀忠表示，絕對不鼓勵濫用珍貴醫療資源，醫護團隊有既定方法和模式處理，一般而言，團隊會與病人及家人詳細商討病情和出院安排，如果不肯出院，有機會暫停收費上限。被問到如何評估日後「走數」的情況，王耀忠表示，正常途徑是發出帳單，跟進工作包括以電話或其他途徑「追數」，如果病人依然不付款，有需要會發律師信，以及向小額錢債審裁處申請追討。
原文刊登於 香港電台