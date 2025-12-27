公營醫療服務收費改革元旦起實施　醫管局收逾5萬份費用減免申請

急症室元旦起加價，醫管局稱將有截龍安排及酌情用舊價免爭拗。(資料圖片)

公營醫療服務收費改革元旦日起實施，當中包括放寬醫療費用減免門檻，合資格受惠人士由30萬增至140萬。醫管局總行政經理潘綺紅在電台節目表示，預約明年1至2月覆診的病人，由上月初起可提交費用減免申請，截至上星期，收到5萬多份申請。

潘綺紅表示，在7個聯網成立10個專隊處理申請，涉及170多名人員，目前大部分病人符合部分或全額減免的資格，呼籲病人不用擔心，一定會在1月1日或覆診之前獲發減免證明書。她預計初期將有多5倍的申請個案，會視乎情況調配人手，市民亦可在醫務社會服務部或綜合家庭服務中心申請，預計明年第三季可在網上申請。