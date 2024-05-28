公益慈善研究院捐款960萬　支持世衞保障氣候變化相關遷移人口健康

香港賽馬會和其慈善信託基金於2023年9月共同成立的公益慈善研究院，參與於5月26日至6月1日在瑞士日內瓦舉行的第77屆世界衞生大會相關活動。代表團參與了世衞舉辦的投資回合啓動禮。這是世衞新的機制，以調撥可持續發展的財政資源，推動於2025至2028年開展的第十四個工作總規劃。活動以「一切為了健康，人人享有健康」（All for Health, Health for All）為主題，由世衞總幹事譚德塞主持開幕並匯聚各成員國、跨國組織及慈善基金的高層代表。

公益慈善研究院宣布首階段捐款123萬美元(折合約960萬港元)，支持世衞保障氣候變化相關遷移人口的健康。是項合作彰顯公益慈善研究院矢志應對氣候變化下的全球健康挑戰。公益慈善研究院董事、香港賽馬會行政總裁應家柏表示，這是公益慈善研究院首次支持由聯合國專門機構領導項目的里程碑。公益慈善研究院期望透過捐款，協助應對氣候變化下至關重要的議題，這契合公益慈善研究院支持具影響力全球項目的使命。