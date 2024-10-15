公益慈善研究院與基金會捐助500萬美元　支持應對氣候變化先導計劃

世界衞生峰會今日在德國柏林舉行，巴斯德研究院網絡（Pasteur Network）宣佈展開一項先導計劃，旨在加強應對氣候變化對健康的影響，為中低收入國家的研究員、政府和社區提升應變能力。公益慈善研究院和洛克菲勒基金會共同捐助500萬美元初始資金以支持計劃。
為期3年的「氣候及衞生監測加速計劃」由香港賽馬會和其慈善信託基金於 2003年共同成立的公益慈善研究院，以及洛克菲勒基金會支持，透過加強以實證為本的公共衞生措施及行動，建立可抵禦氣候變化影響的衞生系統，回應受影響地區的需要。
在計劃下，胡志明市巴斯德研究所會集中研究防範登革熱的重大威脅。胡志明市巴斯德研究所總監Vu Trung Nguyen說，越南是受氣候變化影響最嚴重的國家之一，當務之急是了解氣候變化如何影響登革熱傳播，並制定防治策略。
公益慈善研究院與基金會捐助500萬美元
公益慈善研究院董事、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉表示，公益慈善研究院榮幸能與洛克菲勒基金會共同捐助氣候及衞生監測加速計劃。在日益增加的氣候風險下，這個合作計劃彰顯雙方一同致力促進健康衞生的決心，以應對氣候變化對全球衞生帶來的挑戰。
巴斯德研究院網絡主席Amadou Sall表示，開展氣候及衞生監測加速計劃，對了解氣候變化如何影響公共衞生，尤其在較易受影響的地區，邁出重要一步。他期望透過計劃，為政策制定的過程提供關鍵的數據及指引，以保障愈趨嚴重、受氣候變化相關疾病影響的群眾。
洛克菲勒基金會健康倡議高級副總裁 Naveen Rao對能夠與重要的國際夥伴合作推展是項計劃感到興奮。他表示是項計劃能加強當地研究員的能力、直接連繫當地社區，更將氣候數據和公共衞生措施相互銜接，確保受影響的弱勢社群不被忽略。