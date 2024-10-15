公益慈善研究院與基金會捐助500萬美元　支持應對氣候變化先導計劃

世界衞生峰會今日在德國柏林舉行，巴斯德研究院網絡（Pasteur Network）宣佈展開一項先導計劃，旨在加強應對氣候變化對健康的影響，為中低收入國家的研究員、政府和社區提升應變能力。公益慈善研究院和洛克菲勒基金會共同捐助500萬美元初始資金以支持計劃。

為期3年的「氣候及衞生監測加速計劃」由香港賽馬會和其慈善信託基金於 2003年共同成立的公益慈善研究院，以及洛克菲勒基金會支持，透過加強以實證為本的公共衞生措施及行動，建立可抵禦氣候變化影響的衞生系統，回應受影響地區的需要。