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2022-11-20 16:25:00

公益金百萬行疫下復辦　將軍澳跨灣連接路舉行

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公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行。(蘇文傑攝)

公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行。(蘇文傑攝)

【16:25更新：加入參加者意見】

將軍澳跨灣連接路下月11日通車，公益金在新路舉辦新界區百萬行，為新型肺炎疫情爆發以來，首次恢復實體步行籌款。

全程步行需時個半鐘

超過200支隊伍、近1.5萬人今日(20日)參與百萬行，他們由將軍澳寶邑路及寶順路交界處，沿一條新建道路經將軍澳交匯處，步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台，全程約6公里，全程需時步行約1.5小時。

參加者需要遵守多項防疫安排，包括符合「疫苗通行證」要求及使用「安心出行」、要出示今早快速測試陰性證明、填寫健康申報表和量度體溫等。

公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行，政務司長陳國基(前排右二)為活動主禮嘉賓。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行，有參加者在橋上興奮留影。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行，活動由政務司長陳國基(右二)等人主禮。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行，有參加者在起點興奮留影。(蘇文傑攝) 公益金新界區百萬行今日在將軍澳跨灣連接路舉行，政務司長陳國基(前排中)為活動主禮嘉賓。(蘇文傑攝)

夫婦隔25年再行重要基建 感定義重大

曾參與1997年舉行的西區海底隧道百萬行的蔡氏夫婦表示，今次將軍澳跨灣大橋沿途海景很美，難得可參與善事的同時，又可欣賞景色。兩人相隔25年再參加公益金百萬行，蔡生說，兩次同樣於香港的重要基建舉行，認為意義重大。蔡太續指，疫情下較少大型活動，而百萬行復辦亦代表疫情好轉，值得開心。

居於將軍澳的朱先生，連同妻兒一同參與百萬行。他指，因將軍澳經常塞車，期望新大橋正式開幕後可以疏導交通，惟略擔心行車噪音會影響民居。朱太則認為，今次是難得可在將軍澳—藍田隧道前「打卡」的機會，並形容橋上「蝴蝶」地標非常宏偉。

蔡氏夫婦曾參與1997年舉行的西區海底隧道百萬行。(郭曉欣攝) 朱先生(右)與妻兒一同參與百萬行。(郭曉欣攝)
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