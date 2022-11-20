公益金百萬行疫下復辦　將軍澳跨灣連接路舉行

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將軍澳跨灣連接路下月11日通車，公益金在新路舉辦新界區百萬行，為新型肺炎疫情爆發以來，首次恢復實體步行籌款。
全程步行需時個半鐘
超過200支隊伍、近1.5萬人今日(20日)參與百萬行，他們由將軍澳寶邑路及寶順路交界處，沿一條新建道路經將軍澳交匯處，步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台，全程約6公里，全程需時步行約1.5小時。
參加者需要遵守多項防疫安排，包括符合「疫苗通行證」要求及使用「安心出行」、要出示今早快速測試陰性證明、填寫健康申報表和量度體溫等。
夫婦隔25年再行重要基建 感定義重大
曾參與1997年舉行的西區海底隧道百萬行的蔡氏夫婦表示，今次將軍澳跨灣大橋沿途海景很美，難得可參與善事的同時，又可欣賞景色。兩人相隔25年再參加公益金百萬行，蔡生說，兩次同樣於香港的重要基建舉行，認為意義重大。蔡太續指，疫情下較少大型活動，而百萬行復辦亦代表疫情好轉，值得開心。
居於將軍澳的朱先生，連同妻兒一同參與百萬行。他指，因將軍澳經常塞車，期望新大橋正式開幕後可以疏導交通，惟略擔心行車噪音會影響民居。朱太則認為，今次是難得可在將軍澳—藍田隧道前「打卡」的機會，並形容橋上「蝴蝶」地標非常宏偉。