公益金百萬行疫下復辦　將軍澳跨灣連接路舉行

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將軍澳跨灣連接路下月11日通車，公益金在新路舉辦新界區百萬行，為新型肺炎疫情爆發以來，首次恢復實體步行籌款。

全程步行需時個半鐘

超過200支隊伍、近1.5萬人今日(20日)參與百萬行，他們由將軍澳寶邑路及寶順路交界處，沿一條新建道路經將軍澳交匯處，步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台，全程約6公里，全程需時步行約1.5小時。

參加者需要遵守多項防疫安排，包括符合「疫苗通行證」要求及使用「安心出行」、要出示今早快速測試陰性證明、填寫健康申報表和量度體溫等。