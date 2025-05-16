公眾假期2026請假攻略｜農曆新年請2日放9日　復活節請4日放11日

政府今日(16日)公布2026年公眾假期安排，一共有17個「紅日」，大部分都是在工作日，連同周末例假有不少機會可自製長假期，只要打工仔肯請假，隨時可自製出9日或以上的長假期。
2025年公眾假期
- 元旦：1月1日 (星期四)
- 農曆新年：2月17-19日 (星期二至四)
- 耶穌受難節、清明節、復活節星期一：4月3-7日 (星期五至二)
- 勞動節：5月1日 (星期五)
- 佛誕翌日：5月25日 (星期一)
- 端午節：6月19日 (星期五)
- 香港特別行政區成立紀念日：7月1日 (星期三)
- 中秋節翌日：9月26日 (星期六)
- 國慶日：10月1日 (星期四)
- 重陽節翌日：10月19日 (星期一)
- 聖誕節：12月25、26日 (星期五、六)
3個公眾假期與周日重疊
政府表示，由於明年的清明節、佛誕及重陽節為星期日，該3日的翌日將訂為補假；而清明節翌日為復活節星期一，因此4月7日將訂為增補公眾假期。
2026公眾假期請假攻略
元旦請1日放4日
元旦假期為1月1日(周四)，打工仔只需請1月2日(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。
農曆新年請2日放9日
農曆新年假期為2月17日、18日及19日(周二至四)，打工仔只需請2月16日(周一)及20日(周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。
復活節及清明節請4日放11日
復活節及清明節假期為4月3至7日(周五至周二)，打工仔只需請3月30至4月2日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有11日假期。
勞動節請4日放9日
勞動節假期為5月1日(周五)，打工仔只需請4月27至30日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。
佛誕翌日請4日放9日
佛誕假期為5月25日(周一)，打工仔只需請5月26至29日(周二至周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。
端午節請4日放9日
端午節假期為6月19日(周五)，打工仔只需請6月15至18日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。
特別行政區成立紀念日請2日放5日
特別行政區成立紀念日假期為7月1日(周三)，打工仔只需請6月29及30日(周一及周二)，連同周末例假，即可享有5日假期。
另外，如果加上7月2至3日(周四及周五)請假，連同周末例假，更可享有9日假期。
國慶日請4日放9日
國慶假期為10月1日(周四)，打工仔只需請9月28至30日(周一至周三)，以及10月2日(周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。
重陽節翌日請4日放9日
重陽節假期為10月19日(周一)，打工仔只需請10月20至23日(周二至周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。
聖誕節請4日放9日
公眾假期為12月25及26日(周五及周六)，打工仔只需請12月21日至24日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。