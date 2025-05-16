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2025-05-16 16:51:00

公眾假期2026請假攻略｜農曆新年請2日放9日　復活節請4日放11日

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2026公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日　復活節請4日放11日。(資料圖片)

2026公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日　復活節請4日放11日。(資料圖片)

政府今日(16)公布2026年公眾假期安排，一共有17個「紅日」，大部分都是在工作日，連同周末例假有不少機會可自製長假期，只要打工仔肯請假，隨時可自製出9日或以上的長假期。

2025年公眾假期

  • 元旦：11 (星期四)
  • 農曆新年：217-19 (星期二至四)
  • 耶穌受難節、清明節、復活節星期一：43-7 (星期五至二)
  • 勞動節：51 (星期五)
  • 佛誕翌日：525 (星期一)
  • 端午節：619 (星期五)
  • 香港特別行政區成立紀念日：71 (星期三)
  • 中秋節翌日：926 (星期六)
  • 國慶日：101 (星期四)
  • 重陽節翌日：1019 (星期一)
  • 聖誕節：122526 (星期五、六)

3個公眾假期與周日重疊

政府表示，由於明年的清明節、佛誕及重陽節為星期日，該3日的翌日將訂為補假；而清明節翌日為復活節星期一，因此47日將訂為增補公眾假期。

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖）

2026公眾假期請假攻略

元旦請1日放4

元旦假期為11(周四)，打工仔只需請12(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。

農曆新年請2日放9

農曆新年假期為217日、18日及19(周二至四)，打工仔只需請216(周一)20(周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。

復活節及清明節請4日放11

復活節及清明節假期為437(周五至周二)，打工仔只需請3月30至4月2(周一至周四)，連同周末例假，即可享有11日假期。

勞動節請4日放9

勞動節假期為51(周五)，打工仔只需請42730(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。

佛誕翌日請4日放9

佛誕假期為525(周一)，打工仔只需請52629(周二至周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。

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端午節請4日放9

端午節假期為619(周五)，打工仔只需請61518(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。

特別行政區成立紀念日請2日放5

特別行政區成立紀念日假期為71(周三)，打工仔只需請62930(周一及周二)，連同周末例假，即可享有5日假期。

另外，如果加上723(周四及周五)請假，連同周末例假，更可享有9日假期。

國慶日請4日放9

國慶假期為101(周四)，打工仔只需請92830(周一至周三)，以及102(周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。

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重陽節翌日請4日放9

重陽節假期為1019(周一)，打工仔只需請102023(周二至周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。

聖誕節請4日放9

公眾假期為122526(周五及周六)，打工仔只需請1221日至24(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。

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