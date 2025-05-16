公眾假期2026請假攻略｜農曆新年請2日放9日　復活節請4日放11日

政府今日(16日)公布2026年公眾假期安排，一共有17個「紅日」，大部分都是在工作日，連同周末例假有不少機會可自製長假期，只要打工仔肯請假，隨時可自製出9日或以上的長假期。 2025 年公眾假期 元旦 ：1 月 1 日 ( 星期四 )

農曆新年： 2 月 17-19 日 ( 星期二至四 )

耶穌受難節、清明節、復活節星期一 ：4 月 3-7 日 ( 星期五至二 )

勞動節 ：5 月 1 日 ( 星期五 )

佛誕翌日 ：5 月 25 日 ( 星期一 )

端午節 ：6 月 19 日 ( 星期五 )

香港特別行政區成立紀念日： 7 月 1 日 ( 星期三 )

中秋節翌日： 9 月 26 日 ( 星期六 )

國慶日 ：10 月 1 日 ( 星期四 )

重陽節翌日 ：10 月 19 日 ( 星期一 )

聖誕節： 12 月 25 、 26 日 ( 星期五、六 ) 3 個公眾假期與周日重疊 政府表示，由於明年的清明節、佛誕及重陽節為星期日，該3日的翌日將訂為補假；而清明節翌日為復活節星期一，因此4月7日將訂為增補公眾假期。

2026 公眾假期請假攻略 元旦請 1 日放 4 日 元旦假期為1月1日(周四)，打工仔只需請1月2日(周五)，連同周末例假，即可享有4日假期。 農曆新年請 2 日放 9 日 農曆新年假期為2月17日、18日及19日(周二至四)，打工仔只需請2月16日(周一)及20日(周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。 復活節及清明節請4 日放 11 日 復活節及清明節假期為4月3至7日(周五至周二)，打工仔只需請3月30至4月2日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有11日假期。 勞動節請 4 日放 9 日 勞動節假期為5月1日(周五)，打工仔只需請4月27至30日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。 佛誕翌日請 4 日放 9 日 佛誕假期為5月25日(周一)，打工仔只需請5月26至29日(周二至周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。

端午節請 4 日放 9 日 端午節假期為6月19日(周五)，打工仔只需請6月15至18日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。 特別行政區成立紀念日請 2 日放 5 日 特別行政區成立紀念日假期為7月1日(周三)，打工仔只需請6月29及30日(周一及周二)，連同周末例假，即可享有5日假期。 另外，如果加上7月2至3日(周四及周五)請假，連同周末例假，更可享有9日假期。 國慶日請 4 日放 9 日 國慶假期為10月1日(周四)，打工仔只需請9月28至30日(周一至周三)，以及10月2日(周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。

重陽節翌日請 4 日放 9 日 重陽節假期為10月19日(周一)，打工仔只需請10月20至23日(周二至周五)，連同周末例假，即可享有9日假期。 聖誕節請 4 日放 9 日 公眾假期為12月25及26日(周五及周六)，打工仔只需請12月21日至24日(周一至周四)，連同周末例假，即可享有9日假期。