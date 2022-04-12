公眾殮房使用率持續高企　葵涌殮房連續兩年逾140%

第五波疫情下死亡個案急增，公眾殮房遺體儲存格一度不敷應用。食物及衞生局表示，衞生署轄下3間由法醫服務管理的公眾殮房，固定遺體存放量為506具，但過去3年平均使用率均超過100%，其中葵涌公眾殮房2020年的使用率更高達143%。

各公眾殮房使用率均超100%

食衞局在提交立法會特別財委會的文件指，固定遺體存放量是指公眾殮房遺體冷藏室內，存放於固定層架不同層格內的遺體容量。過去3年，3間殮房固定存放量的平均使用率，介乎100.5%至143.0%不等，而當時第五波疫情尚未發生。

公眾殮房 固定遺體存放量的平均使用率 2019年 2020年 2021年 域多利亞公眾殮房 100.5% 108.1% 115.9% 富山公眾殮房 112.6% 140.8% 136.9% 葵涌公眾殮房 112.7% 143.0% 142.3%

文件提到，衞生署已因應殮房使用率高企，實施多項措施提升遺體存放量，包括在公眾殮房使用流動儲存裝置存放遺體及組合式遺體冷藏儲存裝置，以及臨時重新開放九龍公眾殮房，並在旁設立存放組合式遺體冷藏儲存裝置的設施。截至去年年底，公眾殮房遺體存放量已增至約1,350具。

富山殮房遺體存量增至2,700具

在第五波疫情期間，由於社會對遺體存放需求急增，衞生署已加快富山公眾殮房重置計劃進度、設置冷凍櫃、在暫存點設置組合式遺體冷藏儲存裝置，以及暫時使用殯儀館及護養院等私營機構的遺體存放空間。現時當局在富山公眾殮房設置的一個遺體存放設施，把遺體存放量增至約2,700具。

當局承認，第五波疫情期間因急症室移送遺體數目急增，辨認遺體及剖驗屍體等與死因裁判官調查工作有關的程序亦受影響。衞生署已簡化辨認遺體的程序，並已增加人手，務求把影響減至最低。