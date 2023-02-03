公眾街市223個檔位下周競投　月租底價360元起

食物環境衞生署轄下公眾街市空置率偏高，食環署表示，為更有效運用空置的公眾街市攤檔，以及為市民提供就業機會，轄下32個公眾街市共223個攤檔，將於下周二至四(7日至9日)公開競投。

同一街市競投攤檔數目有限制

相關攤檔可售賣貨品，涵蓋非食物類乾貨或濕貨、食物類乾貨或濕貨、冷凍(冰鮮)肉/凍肉、鮮肉、鮮魚、水果、小食、熟食、報紙、燒味和滷味及服務行業等。租約為3年的固定租期，由今年7月1日起生效，租期屆滿後沒有租約續期權利。每月租金競投底價，視乎個別檔位的大小及位置，由360元至2.85萬元不等。

其中25個是位於通州街臨時街市第1至3座、現用作布藝市場的攤檔。攤檔可售賣布料/絲/蕾絲、衣服、衣服配件、窗簾、毛氈及棉被等的非食物類乾貨，競投底價由2,360元至3,700元。凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤位競投，每名承租人在同一街市租賃攤檔數目，亦將有所限制。

公開競投將於柴灣柴灣道238號青年廣場舉行，九龍區攤檔競投日期為下周二(7日)，有64個攤檔可供競投；港島及離島區競投日期為下周三(8日)，可供攤檔數目達70個；新界區競投日期為下周四(9日)，有89個攤檔可供競投。公開競投會以「先到先得」形式安排入場，額滿即止。