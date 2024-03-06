公眾諮詢收97份反對 立會今加會討論23條

立法會今日下午會加開保安事務、司法及法律事務和23條立法小組委員會的聯席會議，保安局將交代23條立法的公眾諮詢結果。保安局長鄧炳強昨表示，當局共收到13,489份意見書，當中98.6%都支持立法和提供正面的改良建議。至於97份反對的意見書，他指有一半都未有署名或以不能辨認身份的方法寫出，餘下的有12份署名來自境外反華組織、已「走佬」的通緝犯，或與正因國安相關案件而在獄中的人士同名。

港府正進行《基本法》23條立法工作，諮詢期共接獲逾1.3萬份意見，包括97份反對，立法會今日會加開會議聽取匯報諮詢結果。部分身兼港區全國人大代表、港區政協委員的立法會議員，會「請假」回港出席今日會議，據報政府有意在下月15日「全民國家安全教育日」前通過23條立法。正在北京的特首李家超亦提早一日回港，他表示「早一日完成立法，就多一日維護國家安全」。

BBC中文日前發布一條影片報道，大部分受訪市民均對評論23條立法「避之則吉」。鄧炳強被問有何看法時，表示自己見到的人很多都主動表達支持，無法評論為何片中市民不敢回答。

到北京列席人大會議的李家超原定今日回港，他昨透露會提前一日回港，但未有正面回應是否與23條立法工作相關和有否三讀通過的時間目標等，強調已要求當局盡快完成草案再交立法會審議，相信議會將本著早一日完成立法，就多一日維護國安的目標。港區全國人大代表團副團長陳勇指，部分正出席人大會議的立法會議員，在兩會期間會回港參與聯席會議。