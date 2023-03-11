公社科考察團未來兩個月逾兩萬學生參加　蔡若蓮：深度教學非旅遊觀光

教育局局長蔡若蓮今日(11日)出席活動時向傳媒表示，高中公社科首個考察團在4月3日出發，整個4月有逾6,000名學生參加，5月的考察團有約1.6萬學生參加。她認為，如果同學能親身了解國家最新的發展，以及大灣區內一些文化歷史地點，對學生公民與社會發展科的學習非常有幫助。

蔡若蓮指，4月3日會有第一團，當日有250位同學參加首發團，整個4月約有6,000多名同學報名，有60多間學校已報名，估計大約100人一團，有60多團，5月有160多所學校、約1.6萬位同學會參與，6至8月有另外200多所學校已報名。她形容數目非常大。

蔡若蓮： 了解國家發展助學習公社科

她續指，考察團設計行程有1日至3日，主要是配合學校的課程，目的不是旅遊觀光，最重要是能聚焦、與學習連繫。活動設計方面，有關同學主動思考和互動元素較多，連繫之前的預備和回港後的反思，相信教學會有一定深度。她又說，在她日前大灣區行程中，感受大灣區高速發展，每一個地方都充滿活力，覺得經過3年疫情，如同學能親身看一看，了解國家最新的發展和大灣區內一些文化歷史地點，對他們公民與社會發展科的學習非常有幫助。

另外，考評局日前公布中學文憑試(DSE)考生指引，規定應屆考生須戴口罩。蔡若蓮回應指，由於考生準備應試幾年，當局希望以最安全形式考試，也考慮到各考生身體狀況不同。如大家能做得更多，讓其他同學能安心，能防止其他各種感染機會或其他傳染病，對大家最好。