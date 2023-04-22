公社科｜蔡若蓮：料本月及下月有6000名學生到內地考察

本月陸續有高中公民與社會發展科內地考察團出發。教育局局長蔡若蓮在一個電台節目中表示，學校和考評局已經就公民與社會發展科的推行做好準備，預計本月及下月有6,000名學生到內地進行公社科的考察，首屆應考的學生會有優先安排。
對於有意見認為公社科的內地考察只是一日行程太短。蔡若蓮表示，在一小時生活圈下，由香港乘搭高鐵前往深圳亦只需十多分鐘，交通非常方便，她續指，考察行程有22條路線，1至3日不等，但即使只是考察一日，亦可實地感受和親身體會國家發展，內客非常充實。至於教師內地考察活動亦在本月啟動，行程通常3至4日，一般是與內地的師範大學合作，亦有會到訪學校和企業。
不認同夏寶龍到訪學校是「參觀示範單位」
港澳辦主任夏寶龍日前結束在港考察行程，最後一日分別到訪大、中、小學，蔡若蓮不認同夏寶龍此行只是「參觀示範單位」，學生分享日常學習成果，自然流露並非背台詞。
蔡若蓮又指，教育局在國安和國民教育採取「多重進路，互相配合」的策略，已制訂課程框架配合學科，並要求學校每日升掛國旗，當局亦已制訂國民教育年曆，提醒學校連繫國家歷史安排活動，並有公民科的內地考察活動，相信有助學生了解現今世代的國際形勢，不會只從西方媒體了解國家，亦不會輕易受偏頗意見影響。