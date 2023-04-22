公社科｜蔡若蓮：料本月及下月有6000名學生到內地考察

本月陸續有高中公民與社會發展科內地考察團出發。教育局局長蔡若蓮在一個電台節目中表示，學校和考評局已經就公民與社會發展科的推行做好準備，預計本月及下月有6,000名學生到內地進行公社科的考察，首屆應考的學生會有優先安排。

對於有意見認為公社科的內地考察只是一日行程太短。蔡若蓮表示，在一小時生活圈下，由香港乘搭高鐵前往深圳亦只需十多分鐘，交通非常方便，她續指，考察行程有22條路線，1至3日不等，但即使只是考察一日，亦可實地感受和親身體會國家發展，內客非常充實。至於教師內地考察活動亦在本月啟動，行程通常3至4日，一般是與內地的師範大學合作，亦有會到訪學校和企業。