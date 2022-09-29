公立醫院探訪安排放寬 一般病人每日可探一次

公立醫院病人探訪安排明日(30日)起進一步放寬，60歲以下及已接種兩劑新冠疫苗等的感染風險較低病人，親友可每日探訪一次，而高風險病人則每周可獲探訪兩次。新安排適用於26間醫院的非急症病房及部門，探訪者仍要求持有48小時內核酸檢測陰性結果，並符合「疫苗通行證」要求。另外，醫管局與大學和中醫診所的研究發現，逾八成跟進的康復者在半年後，仍未達健康體質。

醫管局明日起放寬非急症病房探訪要求，60歲以下、已打兩針的60歲或以上病人，以及曾確診並已打一針的60歲或以上病人，其已登記親友每日可探訪一小時，同時間最多兩人，其間可更換第三名已登記訪客探訪。至於感染風險較高的免疫力弱和60歲或以上未齊兩針的病人，每周可獲親友探訪兩次、每次最多兩人，時間同樣是一小時。

探訪者須持48小時內核酸陰性

當局提醒探訪者仍要持有48小時內核酸陰性檢測證明，並符合「疫苗通行證」相關要求，職員將聯絡病人家屬，解釋個別病人的探訪安排及預約。醫管局發言人稱，會以風險為本分階段調整探病安排，盡量方便家屬探望住院病人。

疫情肆虐香港逾兩年，醫管局與大學和中醫診所等聯合研究150名新冠康復者，發現他們檢測呈陰性後仍有多種病徵，在接受最長6個月中醫治療後，咳嗽、氣喘和乏力等後遺病徵均成功「斷尾」。有8%康復者治療前已屬健康體質的「平和質」，經6個月治療後比例僅增至16%，餘下84%人仍未達「平和質」水平。研究又指，治療前有5%人6分鐘步行測試水平達同齡人士標準水平，經6個月治療後增至15%。

