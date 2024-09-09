公立醫院新廈採水冷式製冷較風冷式佳　研推氫燃料蓄電池庫概念

全天候運作的醫院能源消耗量大，當中以空調通風消耗能源最多，佔整體五成。醫管局為節能減排，將陸續把轄下醫院和大樓的舊式空調製冷機組，更換成變頻式的高能效機組，現已更換146台，佔總數約四成，未來會繼續因應使用年份逐步替換。至於新落成的醫院，醫管局總項目經理(工程)源栢樑表示，大樓會採用水冷式製冷機，以水作冷卻媒介，散熱效果較風冷式製冷機佳，效能亦好約兩成。

為進一步慳電，大埔那打素醫院就首次使用「電、熱聯供系統」，透過燃燒新界東北堆填區的沼氣，推動發電機為院內2部非緊急冷氣機組供電，燃燒時產生的餘熱亦能提供蒸氣及熱水，能源損耗量可由六成減至兩成。源柏樑指，北區醫院也將新增「冷、熱、電三聯供系統」，利用燃燒沼氣所產生熱能，透過吸收式製冷機組來供應冷氣，預計醫院每年可節省500萬元能源開支、減少3,900噸碳排放。

將軍澳醫院主座大樓早前亦已應用AI全自動人工智慧系統控制空調冷機組，毋須人手開冷氣，減少浪費電力。源栢樑稱，系統能根據大數據實際空調冷量負載、天氣條件等，預測一小時內的電力消耗和冷卻需求，讓機組能以最高效能運作，保持適合醫院環境的舒適度，同時改善能源使用性能，未來或推行至所有公立醫院。

兩年內擬推太陽能發電系統等49項目

世界各地正推進氫能發展，醫管局正計劃落實氫燃料蓄電池庫概念，與燃氣公司研究合作，從燃氣中分隔出氫氣，再經燃料電池產電至蓄能電池。源栢樑預計當局要數年發展，過程涉及市場發展、有否地方興建所需設施等，又稱先導計劃會考慮把產生的電力提供予電動車充電，但長遠會優先供電給醫院使用。