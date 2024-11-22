公立醫院檢討委員會指權責不清致責任含糊　倡安全指標納高層評核

公立醫院系統管理檢討委員會公布報告，向醫管局提出31項建議。委員會主席霍泰輝表示，在管治和責任方面，委員會觀察現行運作中，公立醫院確實存在權責不清，導致責任含糊。報告建議，建構高層人員病人安全問責框架，將安全指標納入表現評核，讓高層管理人員對病人安全承擔責任。

人手不足促成安全風險

委員會觀察到，員工對安全文化認知不足的其中原因，是新入職年輕醫護人員缺乏足夠培訓，導至理解病人安全原則和實踐兩方面出現偏差；人手不足亦促成安全風險。霍泰輝表示，醫管局近年面對人手流失，不少是有經驗和資歷的員工；資深員工離職，導致病人安全方面的知識傳承及培訓工作未能追上發展。