公立醫院殮房明年改收費 殯儀業界：豁免收費時間應延長至1個月

醫院管理局在上周五(10月31日)公布，公立醫院殮房改為遺體存入後首三日豁免，第4日起每日收費100元，第18日起升至每日200元，第34日增至每日550元。殯儀業商會理事長鄭志傑表示，豁免收費時間應延長至1個月，因辦理相關證明文件，包括死亡證等，需時可達20天。

基本上需要繳付過千元

鄭志傑出席商台節目時表示，公立醫院需時3至5個工作天處理相關證明文件，家屬之後再到入境處死亡登記處申領死亡證。鄭志傑提及，如果家屬安排火葬，亦要向食環署預約火化爐。鄭志傑指，遺體會有大約20日的時間需要存放於醫管局殮房，家屬基本上都需要繳付過千元。