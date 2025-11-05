公立醫院殮房明年改收費 首三日豁免 網民形容「集運咩？」 醫管局︰為善用公共資源

醫院管理局在上周五(10月31日)公布「優化醫療費用減免機制下的申請安排」，當中包括調整公立醫院行政費用，根據醫管局新收費安排，目前為免費的殮房，改為遺體存入後首三日豁免，第4日起每日收費100元，第18日起升至每日200元，第34日增至每日550元，引起輿論關注。 遺體存入第4日起每日收100元 網民熱議新收費，有人斥搶錢，形容如自提點收費模式，「以為集運咩？頭三日免費」。



通常需存放3至4周 殯儀業界預計需付$4000 有從事殯儀業界的網民在社交平台Threads發文討論新收費，指醫院管理局對公立醫院遺體存放服務實施收費新制，結束現行的免費安排，首3日仍維持免費，但從第4天起每日收取100元，第18日起增至每日200元，第34日後更將提高至每日550元。樓主進一步計算表示現時大部分遺體通常需要存放3至4周才出殯，按照新收費，「存放一個月就要繳付$4000比醫管局。」、「醫院文件有陣時如果隔住啲紅日同埋星期六日，根本都冇可能三日內出到」。

火化爐期恐更緊張 「可能年初123都有人揀出殯」 樓主表示實施收費新制唯一好處是鼓勵家人盡早與先人辦事，但到了冬季就會進入殯儀旺季，火化爐期本來就十分緊張，新制度實施後，恐怕會讓情況更加嚴重，「到時爐期又係得個搶字」、「下年可能年初123都有人揀出殯」。 網民熱議新收費，有人形容過期計罰款如自提點收費模式「咁似啲自提點，過咗2日開始計罰款。遺體自提站？遲啲係咪搞埋火化247，配合下？」，過期計罰款，「以為集運咩？頭三日免費」。另有不少網民指現實情況下，三日內完成所有出殯手續幾乎不可能，因相關文件及火化期安排常遇假期和人手問題，收費期內難以趕及，「火化爐成日無期」、「搶錢，Free半個月就合理，3日醫院文件都未出到」、「醫院出封信你去拎死亡證都要3日，都未計排爐時間，即係到時點都要比錢」、「假設星期五走，橫跨咗個星期六日，又要約病理科醫生/ 法醫…一堆程序…快極都要兩個禮拜」。 對於家屬如何減輕負擔，部分網民提出將遺體轉往公眾殮房，但樓主指僅非自然死亡個案才會送往公眾殮房，大部分院內遺體並不適用。