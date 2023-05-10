公立醫院流感新冠個案多　急症室日均6000人求診　暫毋須調整非緊急服務

本港感染流感和新型肺炎的病人近期持續增加，醫管局指近日整體因兩種病毒而求診的病人，較數星期前增加不少，最近急症室每日平均求診人次更多達6,000，呼籲病徵輕微的市民應改到普通科門診或向私家醫生求醫。另外，醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心即日起加開一個病房，連同現有運作中的病床合共可接收逾140名病人。

流感個案料已屆頂峰

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指，單是昨日已高達6,400人次經急症室求診，每日約逾400名新型肺炎患者需要入院，佔每日入院人次約25%至33%，另現時有約2,100名住院病人為新型肺炎患者。他續稱，公立醫院內科病房使用量亦已超過100%，醫院會安排部分病情較穩定但未能即時出院的病人，轉到非急症醫院留醫、療養，但暫時尚未需要調整非緊急服務。

鄧耀鏗又稱，近期數據顯示流感個案雖持續增加，但相信已到頂峰，反而新型肺炎的感染人數在未來數周應該會持續攀升，促請市民切勿掉以輕心。他並預告，部分到急症室求診的非緊急個案輪候時間或會延長。