公立醫院流感新冠個案多　急症室日均6000人求診　暫毋須調整非緊急服務

本港感染流感和新型肺炎的病人近期持續增加，醫管局指近日整體因兩種病毒而求診的病人，較數星期前增加不少，最近急症室每日平均求診人次更多達6,000，呼籲病徵輕微的市民應改到普通科門診或向私家醫生求醫。另外，醫管局北大嶼山醫院香港感染控制中心即日起加開一個病房，連同現有運作中的病床合共可接收逾140名病人。
流感個案料已屆頂峰
醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指，單是昨日已高達6,400人次經急症室求診，每日約逾400名新型肺炎患者需要入院，佔每日入院人次約25%至33%，另現時有約2,100名住院病人為新型肺炎患者。他續稱，公立醫院內科病房使用量亦已超過100%，醫院會安排部分病情較穩定但未能即時出院的病人，轉到非急症醫院留醫、療養，但暫時尚未需要調整非緊急服務。
鄧耀鏗又稱，近期數據顯示流感個案雖持續增加，但相信已到頂峰，反而新型肺炎的感染人數在未來數周應該會持續攀升，促請市民切勿掉以輕心。他並預告，部分到急症室求診的非緊急個案輪候時間或會延長。
病房情況仍嚴峻
醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢補充，約2,100名留院新型肺炎患者當中，有七、八成為70歲至80歲長者、兩至三成患者要聞氧氣、27人需要插喉協助呼吸，形容嚴重程度雖較去年同期低，但病房情況仍然嚴竣。他又稱，不論年輕或年長的確診者，因抗體隨着時間流失，都有出現二次感染甚至三度感染的情況，但他們的病徵的確較少或溫和。
感染控制中心可再加房
就目前公立醫院情況，醫管局總行政經理(聯網運作)李立業說，當局已制訂應急計劃，包括調動人手支援急症室、密切監察各醫院病人接收情況，以及透過社區老人評估小組加強對安老院舍的支援等，避免大量院舍病人往急症室求診等。他稱，香港感染控制中心有需要時可繼續加開病房，若全個設施運作可提供720張病床，當局亦已制訂不同醫院聯網的人手安排。