公立醫院管理系統檢討報告倡優化事故應變及提升醫療質素

醫管局就去年公立醫院管理系統檢討委員會報告建議，落實多項措施，優化事故應變及提升醫療質素，包括培育發言人團隊，成員包括總部及聯網發言人，具備資深臨床經驗醫護人員，他們需對病人安全及質素文化有深入認識，對醫院行政運作有相當經驗，接受專業發言技巧及危機應對訓練，以便有效向公眾解說醫療事故。
醫管局逐步將傳統手寫處方轉化為電子記錄
局方又會建立醫院事故應變團隊，確保醫院有效應對潛在危機，團隊內每個崗位有特定的成員和功能，避免工作重疊。另外又會優化根源分析，加開培訓班，讓更多員工能理解並掌握有關根源調查分析的專業知識，委員會組成會引入外部專家參與，包括人因工程學專家，提升根源調查質素。
以嚴重過敏反應病人為例，過往曾出現病人送院後被錯誤將腎上腺素作靜脈注射，醫管局在全港急症室引入腎上腺素預充筆，其設計不能作靜脈注射，避免出錯。另外又備有嚴重過敏反應專用包，標明只限肌肉注射，附有使用說明。
為提升藥物安全，醫管局逐步將傳統手寫處方轉化為電子記錄，降低人為錯誤風險。為改善手術室溫度較低，令病人術後出現低溫症，醫管局在24間有手術室的醫院推行「空氣主動加溫」，病人術後出現低溫情況的比率減少約50%。
原文刊登於 香港電台