公立醫院管理系統檢討報告倡優化事故應變及提升醫療質素

醫管局就去年公立醫院管理系統檢討委員會報告建議，落實多項措施，優化事故應變及提升醫療質素，包括培育發言人團隊，成員包括總部及聯網發言人，具備資深臨床經驗醫護人員，他們需對病人安全及質素文化有深入認識，對醫院行政運作有相當經驗，接受專業發言技巧及危機應對訓練，以便有效向公眾解說醫療事故。

醫管局逐步將傳統手寫處方轉化為電子記錄

局方又會建立醫院事故應變團隊，確保醫院有效應對潛在危機，團隊內每個崗位有特定的成員和功能，避免工作重疊。另外又會優化根源分析，加開培訓班，讓更多員工能理解並掌握有關根源調查分析的專業知識，委員會組成會引入外部專家參與，包括人因工程學專家，提升根源調查質素。