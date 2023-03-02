公立醫院設備意外再現　有議員促全面檢查同類裝置

公立醫院再有醫療設備發生意外，屯門醫院內科及老人科康復病房的病人扶抱吊機路軌，昨日(1日)傍晚有外殼掉落，幸沒有病人和職員受傷。就設備的保養、維修情況和受影響病人數目等，本報正向醫管局查詢。
梁熙：首要檢查所有同類設備
民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙接受本報查詢指，醫管局首要是檢查公立醫院的同類型吊機路軌，因上次聯合醫院手術燈墮下意外後，全面檢查亦發現到更多有同類問題的手術燈。他續稱，現時醫管局最重要是「畀返啲信心病人」，認為事件會對病人或即將要入院的市民造成憂慮。
建議醫管局招標加入扣分制
梁熙又提到，據其了解醫管局的招標做法，主要是邀請特定具服務醫管局經驗的承辦商投標，「佢哋從安全角度出發，做過又安全嘅，咪繼續畀佢做合約。」他建議日後應開放予其他承辦商入標，不會「嚟嚟去去都係嗰幾間」，並檢視招標流程，就服務和設備安全等加入評分制或出錯的扣分制。此外，他建議醫管局除現有保養承辦商外，應委託第三方抽查設備保養情況，以保障病人安全。
今次意外是繼聯合醫院手術燈墮下、瑪麗醫院喉管槽膠殼鬆脫後，不足兩星期內第三宗醫療設施意外。翻查資料，屯門醫院2015年在多個病房的病格、走廊和洗手間等，安裝病人吊運系統，方便轉移病人到不同地方。