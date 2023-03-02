公立醫院設備意外再現　有議員促全面檢查同類裝置

公立醫院再有醫療設備發生意外，屯門醫院內科及老人科康復病房的病人扶抱吊機路軌，昨日(1日)傍晚有外殼掉落，幸沒有病人和職員受傷。就設備的保養、維修情況和受影響病人數目等，本報正向醫管局查詢。

梁熙：首要檢查所有同類設備

民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙接受本報查詢指，醫管局首要是檢查公立醫院的同類型吊機路軌，因上次聯合醫院手術燈墮下意外後，全面檢查亦發現到更多有同類問題的手術燈。他續稱，現時醫管局最重要是「畀返啲信心病人」，認為事件會對病人或即將要入院的市民造成憂慮。