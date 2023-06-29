公立醫院護士流失率逾一成　過去一年近3000人離職

本港醫護人手持續短缺，公立醫院截至4月底的過去一年，共有449名全職醫生離職、2,925名全職護士離職，流失率分別是7.1%和10.9%。計及同期增聘的人手，全職醫生錄得淨增長79人，全職護士則減少458人。
期望盡快修例引海外護士
醫管局主席范鴻齡形容，護士人數減少情況不理想，期望《護士註冊條例》修訂盡快通過，引入非本地培訓的海外護士。他又指，醫生增加但護士減少在比例上並不可行，因此當修例獲立法會通過後，醫管局便會派隊到不同地方增聘非本地培訓護士。
59英國醫護料年內加入醫管局
醫管局近期亦致力在全球「搶人才」，本月啟動的「環球醫療人才匯聚計劃」已吸引近20名來自歐洲、東南亞和內地的專才表示有興趣來港，期望年內有逾10人可正式赴港工作。他指，有意來港的醫生大部分都具備專科資格，同時亦要獲醫委會批准有限度註冊，希望他們會服務最少1至2年，而非短至數個月。
早前醫管局亦遠赴英國等地進行海外招聘，范鴻齡表示至今有59名英國醫療人員通過遴選程序，預料下半年會陸續加入醫管局，當局另在澳洲發出45封有條件聘書，遴選程序稍後將會開始。他強調，任何海外招聘的醫護人員，待遇都會與現職員工相若、不會獲特別優待，並稱引入境外醫護是希望幫輕本地醫護人員的工作量及負擔。