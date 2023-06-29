公立醫院護士流失率逾一成　過去一年近3000人離職

本港醫護人手持續短缺，公立醫院截至4月底的過去一年，共有449名全職醫生離職、2,925名全職護士離職，流失率分別是7.1%和10.9%。計及同期增聘的人手，全職醫生錄得淨增長79人，全職護士則減少458人。

期望盡快修例引海外護士

醫管局主席范鴻齡形容，護士人數減少情況不理想，期望《護士註冊條例》修訂盡快通過，引入非本地培訓的海外護士。他又指，醫生增加但護士減少在比例上並不可行，因此當修例獲立法會通過後，醫管局便會派隊到不同地方增聘非本地培訓護士。