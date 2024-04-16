熱門搜尋:
金像獎2024 消委會 DSE 2024 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-04-16 19:06:20

公立醫院醫生流失率達6.1%　醫管局稱去年醫護人數錄增長

分享：
公立醫院去年流失391名全職醫生和2,559名全職護士。(資料圖片／鍾式明攝)

公立醫院去年流失391名全職醫生和2,559名全職護士。(資料圖片／鍾式明攝)

公立醫院出現醫護人員離職潮，醫務衞生局指去年分別有391名全職醫生和2,559名全職護士離職，流失率分別為6.1%和9.5%。當中，去年4月至12月共有224名醫生非退休離職，以九龍中聯網的49人最多，其次為港島西聯網的35人。同期亦有1,471名護士以非退休形式離職，九龍中聯網同樣是「重災區」，佔363人，其次是252人的九龍西聯網。資料顯示，九龍中聯網包括伊利沙伯醫院、廣華醫院、九龍醫院和香港兒童醫院等。

常見婦科疾病｜（am730製圖） 常見婦科疾病｜子宮纖維瘤（am730製圖） 常見婦科疾病｜子宮內膜息肉（am730製圖） 常見婦科疾病｜卵巢癌（am730製圖）

443名護士申置業貸款獲批

醫務衞生局回覆立法會特別財委會書面提問指，醫管局多年來一直密切監察人手情況，並推出一系列措施吸引、培訓和挽留人才，過去一年醫管局醫護人員數目錄得增長，離職率亦從過去兩個年度的高峰回落。數據顯示，去年4月至12月醫管局共取錄627名全職和兼職醫生，比流失全職醫生281名多逾倍，當局同期亦取錄2,461名全職和兼職護士，較流失的1,821名全職護士高三成。

員工置業貸款計劃是醫管局推出以挽留人才的措施之一，推出首年共有1,028人的貸款獲原則上批准，佔合資格申請者總數八成，他們可在指定日期前，向醫管局遞交員工貸款的正式申請，以購置物業或安排物業按揭。申請人職系方面，包括佔總數四成三的443名護士、佔近兩成半的254名行政及一般職系人員，以及23%的專職醫療人員，醫生則只有93人。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受