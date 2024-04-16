公立醫院醫生流失率達6.1%　醫管局稱去年醫護人數錄增長

公立醫院出現醫護人員離職潮，醫務衞生局指去年分別有391名全職醫生和2,559名全職護士離職，流失率分別為6.1%和9.5%。當中，去年4月至12月共有224名醫生非退休離職，以九龍中聯網的49人最多，其次為港島西聯網的35人。同期亦有1,471名護士以非退休形式離職，九龍中聯網同樣是「重災區」，佔363人，其次是252人的九龍西聯網。資料顯示，九龍中聯網包括伊利沙伯醫院、廣華醫院、九龍醫院和香港兒童醫院等。

443名護士申置業貸款獲批 醫務衞生局回覆立法會特別財委會書面提問指，醫管局多年來一直密切監察人手情況，並推出一系列措施吸引、培訓和挽留人才，過去一年醫管局醫護人員數目錄得增長，離職率亦從過去兩個年度的高峰回落。數據顯示，去年4月至12月醫管局共取錄627名全職和兼職醫生，比流失全職醫生281名多逾倍，當局同期亦取錄2,461名全職和兼職護士，較流失的1,821名全職護士高三成。