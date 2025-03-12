公立醫院3.24起配藥限最多24周免浪費　15元藥費應否加留待社會討論

醫管局月底推行新派藥安排，病人每次配發藥物上限將訂為24周，超出部分需要分期複配，旨在減少藥物浪費。當局會在3個月後檢討措施成效，並計劃於今年第四季進一步減少「有需要時服用藥物」的配發量至8星期，而節省到的資源會用於納入更多新藥物至名冊，有立法會議員支持最新配發安排。

限24周為新措施初期目標 現時醫管局藥物名冊有約2,700項藥物，相關開支連年上升，上個財政年度總開支高達131億元，惟坊間不時關注藥餘和藥物浪費情況。醫管局本月24日將陸續推行首階段新派藥安排，所有出院、專科門診和普通科門診的病人每次配發藥物上限為24周份量，超出24周的藥物將獲安排分期複配。至於止痛藥、治療便秘藥物和潤眼眼藥水等「有需要時服用藥物」，醫生處方如果超過28日，系統會自動設定配發量為四分之一，醫生亦可按臨床情況或酌情調整份量。

醫管局總藥劑師崔俊明表示，24周是新措施的初期目標，預期可減少六成半有需要時服用藥物和一成慢性病藥物處方，但兩個數字只屬推算，暫時未有估算可節省成本，新措施實行3個月後會檢討病人是否適應、前線人手能否應付和有否足夠地方儲存藥物等。他指，大型醫院的專科門診每日開出2,500張慢性病藥物處方，當中9%藥單屬超過24星期的處方，等於藥劑部每日要照顧多約250名複配病人，因此大堂配套要先做足，如要有足夠座椅輪候、藥劑存量要增加等，不同醫院或有不同推行進度。

病人若「付出多少少」致更多人受惠 至於「有需要時服用藥物」每日的處方量，醫管局表示難以簡單統計，重申六成半也是一個大數目，相信醫院日後見到用量減少便會減少存量。崔俊明舉例稱，病人如果稱並非每日有肌肉痛，醫生便不會按下次覆診日數處方足百分之百劑量，若病人稱「隔日痛」便可處方一半。他又稱，新措施有助減少藥物浪費和避免病人家中積存大量藥物，包括降低重覆服用或「食錯藥」的風險。 減少藥量所節省的資源，醫管局希望可用作納入更多有效的新藥物至藥物名冊，把資源「精準投放」在有需要病人身上。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗提到，曾經有中產病人因資產超額而未能跌入「安全網」而要自行承擔藥費，因此要想辦法如何善用資源，將之分配予最有需要的病人。現時每種處方藥物收費15元，最多可獲配發16周藥物，政府資助率高達92%，鄧耀鏗認為病人如果「平時可以付出多少少」，或可令更多病人受惠，額度調整多少就有待社會討論，又稱最終要由政府決定。

醫管局重申，新安排只是分階段配發藥物，病人需繳費用不變。新措施第二階段預計今年第四季實施，將進一步減少「有需要時服用藥物」配發量至8星期，醫管局未來亦會配合政府的社區藥房計劃，安排病人定期到社區藥房複配藥物。當局並指，一直按既定機制與政府就調整收費進行磋商，在完成檢討後會向政府提交調整收費的方案。 陳凱欣關注需時向病人解釋 立法會議員陳凱欣支持醫管局透過減少配發藥物，減少藥物浪費，但認為計算減少配發藥物的方法應更簡單，關注公院或門診需時向病人解釋。她建議，醫管局應挑選個別地區和病種先行先試，例如穩定的三高病人，給予病人合理適應期，並測試新安排會否衍生操作困難，再制定明確擴展時間表。

陳凱欣指出，公立醫院或門診藥房病人多、壓力龐大，對沿用有關藥房複配藥物有保留，同時關注公院和門診藥房的藥劑師會否提供藥物諮詢服務，例如檢查病人有否妥善服藥或儲存藥物。她建議，醫管局可善用坊間由慈善機構開設的社區藥房，或由地區康健中心擔當「藥物諮詢站」角色，為醫管局病人複配藥物，真正發揮基層醫療的效果。