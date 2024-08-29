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2024-08-29 12:00:06

公經社科性教育教材內容惹熱議　據報李家超質疑未經「紅隊」挑戰｜Ray Online

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《明報》「聞風筆動」專欄引消息報道，李家超對教材亦有「微言」，質疑教育局在制訂教材時有沒有引入「紅隊」挑戰機制來檢視教材，預料教育局將檢討教材，不排除刪除一些遭取笑的內容。(資料圖片)

《明報》「聞風筆動」專欄引消息報道，李家超對教材亦有「微言」，質疑教育局在制訂教材時有沒有引入「紅隊」挑戰機制來檢視教材，預料教育局將檢討教材，不排除刪除一些遭取笑的內容。(資料圖片)

教育局早前公布中三公經社科教材，在性教育部分提及若不能承受未婚懷孕等後果，若有性衝動可「去球場打羽毛球」等，更建議簽下「承諾書」等，引起社會熱議，多家國際媒體都報道這場教材風波。特首李家超早前回應稱，社會對於價值觀教育可以有不同看法，但政府須具有主導性。《明報》「聞風筆動」專欄今日(29日)引消息報道，李家超對教材亦有「微言」，質疑教育局在制訂教材時有沒有引入「紅隊」挑戰機制來檢視教材，預料教育局將檢討教材，不排除刪除一些遭取笑的內容。

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其中單元為「合乎情禮的親密關係」，段落列明中三級學生須學習「拒絕婚前性行為」，亦引導學生填寫「承諾書」（教材截錄） 教育局早前公布中三公經社科教材，在性教育部分提及若不能承受未婚懷孕等後果，若有性衝動可「去球場打羽毛球」等（教材截錄）

或刪遭取笑內容 強調違法元素

專欄引消息指，李家超在日前早禱會上亦引用傳媒對事件的評論，質疑教育局制訂教材時有否引入「紅隊」機制來檢視教材；惟有官員稱，李家超並非質疑性教育方向，只是認為部分教材內容易惹人話柄。另有官員指出，教材針對初中學生，若未成年人發生性行為已是違法，認為教材應該強調這個元素，相信教育局會重新檢討加入有關違法內容，至於「打羽毛球」、「簽承諾書」遭取笑的內容「都只是枝節」。

有官府中人指小事化大  有人「別有用心炒作」

專欄又引述另一官府中人指出，教材風波只是小事，反指成為網上以至外國媒體話題「是別有用心炒作」，認為一日「軟對抗」存在，即使政府多小心都可被「小事化大」。

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