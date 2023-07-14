公署倡參考過渡房屋 開放短租 長者公屋須共用廚廁 輪候者拒遷入

申訴專員公署早前主動調查房屋署「長者住屋」及「改建一人單位」的居住情況，發現部分「長者住屋」單位須與他人共用廚房及洗手間，導致拒絕編配比率遠高於一般公屋單位。公署建議房屋署考慮停止將此類單位編配予一般公屋申請者，並以過渡性房屋或中轉屋的形式，出租予輪候多年公屋的人士。

房屋署在1980年代推出「長者住屋」，為60歲或以上長者提供院舍式公共租住房屋，並按單位設計分為一型、二型及三型；「改建一人單位」則因應當時社會對一人公屋單位的需求而設。惟兩類單位的租戶須共用廚房或浴室等設施。

申訴專員公署經調查後發現，由於二、三型設計「長者住屋」單位需與他人共用廚房及洗手間，導致公屋申請者拒絕接受編配的數字偏高，空置率亦分別達15%及9%，遠高於一般公屋單位。公屋申請者亦對署方編配此類單位感到不滿，認為浪費他們其中一次配房機會。

公署認為，房屋短缺之下，空置率超過一成並不理想，建議房署考慮停止將這些單位編配予一般公屋申請者，並以過渡性房屋或中轉屋的形式，撥出部分長期空置單位，出租予輪候公屋多年人士。

公署又表示，雖然房屋署已停止編配一型設計「長者住屋」及設計相近的「改建一人單位」，但事隔近20年仍然未能收回全部單位，截至今年3月底有約六成分間房間空置。而房署雖推出「長者戶全免租金計劃」，讓70歲或以上並居於此類單位的租戶遷出後，獲發一次性搬遷津貼及終身全免租金，但反應未見熱烈。公署建議房屋署主動與社署或社福機構合作，積極游說租戶遷出單位，並探訪租戶以了他們的意見，制定更具吸引力的方案。