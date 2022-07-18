公院再揭用疑未註冊內地抗生素惹熱議　醫管局稱品質符規定

相關傳媒報道指，新界某間醫院正在使用國產抗生素，其包裝上同樣以中文簡體印有藥名「注射用頭孢曲松鈉」(Ceftriaxone Sodium for Injeciton) 、生產商「國藥集團致君(深圳)製藥有限公司」，以及中國國產藥批號「國藥准字H44022819」，但未見有印有「HK-XXXXX」樣式的香港註冊號碼，且在衛生署網頁亦未見任何有關藥物註冊資料。

政府公立醫院再被傳媒揭發，使用內地生產的抗生素「注射用頭孢西丁鈉」，醫管局昨午發聲明不點名回應，稱所有於公院使用的藥物不論其產地，均按本港相關法例進口和既定程序審批。

醫管局：藥物品質及安全性合規

惟醫管局強調，局方審批所有於公院使用的藥物標準相同，藥物品質及安全性均符合相關規定，局方根據《藥劑業及毒藥規例》規定，通過註冊醫生為治療特定病人進口相關藥物，並根據《進出口條例》向衛生署申請進口證。

另外，醫管局亦承認，由於第五波疫情期間，本港出現極度欠缺「撲熱息痛」止痛退燒藥的緊急情况，故曾向內地採購「对乙酰氨基酚片」供病人使用。不過，醫管局昨於疫情記者會上未有回應會否註冊相關藥物。

撲熱息痛供應穩「未必一定」全轉用

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業在昨日疫情記者會上稱，沒有獲處方相關藥物的病人數目。對於日後會否全面轉用兩款內地產藥物，李稱若撲熱息痛供應穩定便「未必一定」，而局方則一直有使用該款抗生素。不過並未有回應有關兩款內地藥物有否在港註冊。

不過對於有個別媒體報道有誤導成分，涉嫌指控或暗示醫管局進口和使用未經許可藥物，局方對此失實言論，深表遺憾。就採購內地藥物的數量及金額問題，一如採購其他產地藥物的情況，涉及與藥物供應商的商業協議及商業敏感資料，有可能影響未來從世界各地採購藥物的工作，因此不能公開。