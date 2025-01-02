公院喜迎2男2女元旦BB 父母：僅盼聰明伶俐 健康快樂成長

新年伊始，「元旦BB」向來是社會關注的新年樂事。今年公立醫院有4名元旦BB，其中首名男嬰昨凌晨零時07分「搶閘」出世，成2025年第一名。另有男嬰遲預產期一周出世巧成元旦BB，其父母表示透露為兒子改英文名Jason，喻意兒子可溫柔、健康及有才華，更笑言暫未想過要望子成龍，僅望兒子聰明伶俐，健康快樂地成長。
醫院管理局表示，今年公立醫院有4名元旦BB，分別是為2男2女，其中最早是凌晨零時07分於威爾斯親王醫院出世的男嬰，重3.375公斤；緊隨是凌晨零時12分於瑪嘉烈醫院出世，重3.56公斤的男嬰；餘下兩女嬰則分別在凌晨1時17分於瑪嘉烈醫院出世(重3.37公斤)和凌晨1時59分於威爾斯親王醫院出世(重2.84公斤)。
於瑪嘉烈醫院出世男嬰是龍氏夫婦的第一胎。龍先生表示，兒子預產期原是在12月23日，但過了預產期及落藥都仍未降生，於是醫生安排剖腹產，終令兒子變成元旦BB。龍爸爸坦言無預計孩子是元旦BB，「好開心，好突然，無預計過，驚喜咁耐先出世。」他亦感謝太太，「捱咗18個鐘咁痛。」
取名Jason
龍氏夫婦暫未為兒子取中文名，英文名則為Jason，喻意兒子溫柔、健康及有才華。夫婦又指兒子才剛出世，暫未想過要望子成龍；龍太認為小朋友的童年比較重要，「都會自由發展，佢鍾意啲咩就學咩，唔會俾太大壓力佢。快樂就OK㗎啦。」
政府獎勵金作學習基金
被問到當局為鼓勵生育，初生嬰兒可獲2萬元現金獎勵，龍太相信資助有幫助，「自己唔使咁辛苦」，並透露會留作學習基金。至於會否再生一個，龍生表示要看太太的意願。