公院喜迎2男2女元旦BB 父母：僅盼聰明伶俐 健康快樂成長

龍氏夫婦為兒子取名Jason，寓意兒子可溫柔、健康及有才華。(醫管局提供)

新年伊始，「元旦BB」向來是社會關注的新年樂事。今年公立醫院有4名元旦BB，其中首名男嬰昨凌晨零時07分「搶閘」出世，成2025年第一名。另有男嬰遲預產期一周出世巧成元旦BB，其父母表示透露為兒子改英文名Jason，喻意兒子可溫柔、健康及有才華，更笑言暫未想過要望子成龍，僅望兒子聰明伶俐，健康快樂地成長。

醫院管理局表示，今年公立醫院有4名元旦BB，分別是為2男2女，其中最早是凌晨零時07分於威爾斯親王醫院出世的男嬰，重3.375公斤；緊隨是凌晨零時12分於瑪嘉烈醫院出世，重3.56公斤的男嬰；餘下兩女嬰則分別在凌晨1時17分於瑪嘉烈醫院出世(重3.37公斤)和凌晨1時59分於威爾斯親王醫院出世(重2.84公斤)。