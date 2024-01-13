公院急症室研加價　盧寵茂：現時有千百個理由調整

政府研究檢討急症室收費服務，其中建議次緊急及非緊急病人收費提升至貼近家庭醫生水平。醫衛局局長盧寵茂今(13日)出席電台節目時，重申研究調整急症室服務收費做法恰當，強調如果急症室大部分患者均屬輕症，可能會令醫護未能真正發揮專業，對他們造成很大打擊。
指病人長時間輪候 急症室須提供水及洗手間等
盧寵茂說，政府一直每隔兩年檢討醫療服務收費，對上一次調整公院急症室收費服務已是7年前，現時有「千百個理由」要調整收費，他批評某些人提出幾項理由就拒絕討論，認為必須理性探討，以往急症室服務是不設名額，「來者不抗」，有需要檢討現時單純以分流制度來製造時間成本方法。
他表示長時間在急症室輪候的病人，會對前線醫護構成壓力，例如有病人會不斷追問醫護輪候進度，醫院亦要提供水、冷氣和洗手間等服務給病人，增加資源使用。盧寵茂指，現時近六成次緊急和非緊急病人，其實都毋須前往急症室求醫，可選擇向家庭醫生求診，又說急症室同事的專業原本是救急扶危，一些如此有熱誠的專科急症同事，要他們每天坐在這裡，六成的病人原來是可能很輕微，弄傷少許手指、擦傷，低燒，甚至是生暗瘡或感到痕癢等極端例子，可能會令醫護未能真正發揮專業，對他們構成很大打擊。
料冬季感染高峰期持續至3月
對於本港已進入冬季呼吸道病毒流感高峰期，盧寵茂預料會持續到2月尾至3月，又指市民疫情期間一直戴口罩，對流感的預防力較低，預計感染情況較嚴重，強調政府會嚴陣以待，包括長假期加強公立醫院服務。