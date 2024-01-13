公院急症室研加價　盧寵茂：現時有千百個理由調整

盧寵茂說，政府一直每隔兩年檢討醫療服務收費，對上一次調整公院急症室收費服務已是7年前，現時有「千百個理由」要調整收費，他批評某些人提出幾項理由就拒絕討論，認為必須理性探討，以往急症室服務是不設名額，「來者不抗」，有需要檢討現時單純以分流制度來製造時間成本方法。

他表示長時間在急症室輪候的病人，會對前線醫護構成壓力，例如有病人會不斷追問醫護輪候進度，醫院亦要提供水、冷氣和洗手間等服務給病人，增加資源使用。盧寵茂指，現時近六成次緊急和非緊急病人，其實都毋須前往急症室求醫，可選擇向家庭醫生求診，又說急症室同事的專業原本是救急扶危，一些如此有熱誠的專科急症同事，要他們每天坐在這裡，六成的病人原來是可能很輕微，弄傷少許手指、擦傷，低燒，甚至是生暗瘡或感到痕癢等極端例子，可能會令醫護未能真正發揮專業，對他們構成很大打擊。