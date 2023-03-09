公院接連意外墮物 葵涌醫院病房冧石屎 15病人搬房 醫管局致歉

醫管局日前回覆本報稱，已安排陸續勘察其他公院結構，暫未有其他建築具冧石屎風險。言猶在耳，葵涌醫院L座1樓兒童及青少年精神科病房一個診症室，昨凌晨3時半突有石屎碎和假天花墮下，範圍達1.5米乘1.5米，最大一塊石屎約30厘米乘30厘米，幸無人受傷，院方其後再發現相鄰一間診症室同樣有石屎不穩，暫未知是否與滲水有關。

本港公立醫院接連發生或被揭冧石屎及天花墮物事故！昨凌晨葵涌醫院又有多塊石屎碎從天而降，幸沒有病人和職員受傷。醫管局高層昨午隨即見傳媒交代事件，指最大的一塊石屎約30厘米乘30厘米大，已要求一個月內詳細檢查全港公院儀器和高危建築。涉事的樓宇勘察顧問負責全港7個醫院聯網的勘察工作，醫管局在去年青山醫院意外後已加強監督該公司表現，有測量師相信勘察公司會特別留意部分長期有水的地方，但指現場勘察或有一定限制，又建議醫管局另聘公司監督。

近期發生或曝光公院「墮物」意外

2022年5月30日 - 屯門醫院男洗手間冧假天花

2022年11月底 - 青山醫院病房冧石屎

2023年2月18日 - 聯合醫院手術燈墮下

2023年3月1日 - 屯門醫院扶抱吊機軌組件跌落

2023年3月8日 - 葵涌醫院診症室冧石屎

同一公司勘察聯網所有樓宇

醫管局之前被批評在多宗「墮物」事故後「無主動公布或遲公布」，而昨日醫管局行政總裁高拔陞、策略發展總監程偉權和葵涌醫院行政總監阮家興，則在今次「冧石屎」事故後11小時，即日見記者交代事件。阮家興稱，昨早已立即遷移房內15名病人以勘察病房設施，確保安全才會讓他們返回病房活動，又向受影響或受驚的員工、病人和家屬「講聲唔好意思」。

富士達建築及工程顧問有限公司是醫管局所有聯網的樓宇勘察顧問，其2021年提交的安全檢查報告顯示，青山醫院一個病房的天花無缺損，惟醫管局在該處去年11月冧石屎後，發現事發位置有滲水。程偉權稱，醫管局當時已加強監督該公司表現，除派設施管理組職員及屋宇保養測量師監察外，亦有另外勘察並對比兩者結果，該公司合約今年11月完結。高拔陞指，醫管局十分關注並就近日影響員工和病人安全的事件致歉，強調維修保養承辦商工作表現如不達標甚至有違規，醫管局一定會跟進責任，甚至轉介予相關監管機構。

醫管局周一(6日)宣布成立的檢討委員會由6人組成，將集中檢視醫療儀器和設施的維修保養情況等，3個月內提交建議。程偉權指，各聯網一個月內會按風險檢查不同設施，第一類為懸掛式醫療儀器，第二類是內部牆壁或天花石屎、批盪曾有問題、出現過滲水或較接近震盪大型機器的樓宇結構，以及第三類批盪有問題的樓宇外牆。

委員會成員、醫療衛生界立法會議員林哲玄向本報稱，現時醫院有恆常轉移病人清空病房作大清潔，建議可趁機深入維修保養病房，但強調不能因過往檢查欠妥而任意加密次數，否則會增加勘察人員壓力但未必加強保障病人、員工安全，「不如唔好做3次俹簁，而做一次認真做嘅檢查。」他又質疑，醫管局是否有一套較屋宇署指引嚴謹、適用於醫院的較深入檢查方案。

測量界指現場勘察或面對一定限制

香港測量師學會建築測量組副主席李海達接受本報查詢表示，醫管局一般會聘用顧問公司勘察樓宇，合約為期3年，首年會勘察所有物業，隨後兩年就檢查「重要勘察」位置。他續指，顧問會用目視和鎚敲方式勘察樓宇結構，並特別留意天台對落、廁所、更衣室等長期有水地方，如這些地方防水層老化或損毀，便可能滲水，而石屎剝落主要因滲水而起，亦可能樓齡太高令石屎保護層失效，使鋼筋生銹引致。

李海達認為，3年的勘察周期可接受，但現場勘察或面對一定限制，如假天花上機電設備遮蓋勘察位置、負壓病房氣密天花較難打開檢查等。他建議，顧問可更詳細地勘察，而醫院可給予更多時間和協助，亦可另聘公司監察勘察公司質素，相信對樓宇安全更有保障。