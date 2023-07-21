公院擬設慢病計劃照顧基層 社區藥物名冊或擴至3級制

政府將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助年滿45歲、沒有已知糖尿病或高血壓的市民接受篩查，經資助後參加者每次要支付120元。醫務衛生局副局長李夏茵接受本報訪問時透露，計劃推出「醫管局版慢病共治計劃」，為領取綜援的基層市民提供相應篩查，並擬按一貫做法豁免他們收費。當局重申，計劃目標是找出並協助不知或無跟進患病的市民，預計11月起讓市民報名。記者：羅庸軒

醫衛局去年底提出的《基層醫療健康藍圖》，即將推行慢病共治計劃，資助滿45歲、未察覺患上高血壓、糖尿病或有相關症狀的市民，以120元到《基層醫療指南》內的家庭醫生進行篩查，惟對部分基層而言或是很大負擔。

李夏茵表示，坊間有意見認同政府推出計劃，但促請「唔好唔記得啲冇錢人」，稱政府未來會與醫管局(HA)商討，要求提供類似計劃的篩查服務，「即HA版慢病共治計劃」。她解釋，HA版計劃或只准領取綜援人士參與，相關醫學指引與社區的計劃相同，但會採用醫管局收費準則，即豁免領綜援病人的收費。她續說，若醫管局理論上做得到便要預備服務綜援人士，盼基層病人毋須擔心，又強調醫管局不會縮減普通科門診資源，「我哋唔會忽略基層市民、經濟唔係咁好嘅人。」

參與慢病共治計劃的私家醫生日後可從政府將設立的社區藥物名冊，以優惠價格購買藥物。李夏茵稱名冊藥物有97%每粒平過1元、60%每粒平過3毫，形容是「好優惠嘅價錢」。

私家醫生買優惠藥每季設上限

私家醫生不論診治多少名參與慢病共治計劃的病人，每季購買名冊上優惠藥物的數目均有上限，至於醫生能否把優惠藥用於非計劃病人，李夏茵承認「理論上冇人會話佢唔得」，強調當局會「睇住條數」。

政府現時為鼓勵市民參與慢病共治計劃，會全額資助病人在治療期間所用藥物，李夏茵指當局日後擬再擴闊名冊至3種分類，包括全額資助、政府與市民「六四比」或資助一半，以及病人全額自費藥物。她指，自費藥物主要涉及現階段難以相宜價錢購買的專利藥物，不過目前計劃主要針對「早發現」糖尿病和高血壓病人，理論上毋須服用「咁強勁嘅藥」。