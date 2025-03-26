公院收費改革終出爐 急症收$400 檢查逐項計 門診同加價 每人每年1萬元封頂 推保障措施

公立醫院急症室和多項公營醫療服務將於明年加價。政府公布公營醫療收費改革方案，急症室收費會由目前的180元增至400元，但危殆、危急病人免費，部分檢查項目亦會由以往免費改為逐項收；當局同時會改善或推出共3項加強醫療保障措施，包括每人全年收費上限「封頂」為1萬元，冀為病人「包底」。醫務衛生局長盧寵茂強調，醫管局的額外收入約為30億元，將全數投放在公營醫療，精準地幫助有需要病人，重申政府承擔不會變。

現時公營醫療服務的公帑資助率為97.6%，醫衛局公布收費改革方案，期望可在5年後把資助率降至90%。方案首階段明年1月1日生效，急症室收費會由目前180元加至400元，危殆、危急病人可免費；普通科門診收費同日起從50元加至150元，專科門診目前首次診症135元和覆診80元收費，日後亦劃一為250元。 檢驗不再全包 部分收50至500元不等 另外，醫管局並會在非緊急放射診斷及病理檢驗服務引入共付概念，基礎服務維持免費，但進階及高端項目會改為逐項收費50元至500元不等。住院方面，急症和非急症住院分別增至300元及200元一天；社康護理、社區專職治療和老人科、復康等收費劃一加至100元，社康護理精神科和精神科日間醫院則豁免收費。除免費項目外，各項服務整體會維持七成至九成半政府資助率不等。

非收費調整 不宜新舊價比較 盧寵茂強調，這次並非簡單收費調整，故不宜直接與舊價錢比較，形容過往醫療制度存有一定弱點，使服務不能精準作出資助、過往收費制度不能持續，所以要改革。他指，急症室並非普通門診，絕不鼓勵病人因為傷風、咳甚至要病假紙而往求診，又認為新收費已很合理，很多歐美國家甚至收取過千元。他續說，即使整體政府資助額可以減至九成，也不代表政府會收回資助，重申承擔額不會變。醫管局期望，日後如次緊急和非緊急病人減少，便可騰出資源幫助首三類病人。 對上一次公立醫療收費檢討在2017年進行，盧寵茂稱檢討原先為每兩年一次，因此今次檢討可說是姍姍來遲及有必要，又稱明年是改革第一步，醫管局之後會維持兩年檢討一次，於下一次檢視收費和成效時參考今次改革效果。醫衛局發言人指，預期明年改動會令政府資助率降至約94%，2028及2030年會繼續按機制檢討收費等，達致最終九成目標。他強調，30億元額外收入會投放在3個醫療保障項目，又稱最終收足30億元與否並不重要，最重要是市民改變求醫習慣。