公院殮房明年元旦起每日計費 遺體存一月收4000議員︰增基層負擔

醫管局於明年元旦起調整公營醫療費用，包括公立醫院殮房由現時免費變收費。新安排下除首3日不另收費，第4日起日收100元，至第18日起更增至日收200元，第34日起大幅增至550元。換之言，若先人遺體停放一個月，家屬須付高達4,000元。有立法會議員批評安排無疑對基層造成負擔，建議應考慮延後相關收費，並將豁免收費日數增加至最少7日甚至14日等。

根據新收費安排，明年1月1日起公立醫院殮房費用首3日不另收費，第4日起則每天收取100元，由18日起增至每天收200元，第34日起大增至550元。醫管局昨晚回應指，安排是為善用公共資源；強調會設立豁免機制，包括病人若生前已領綜援或長者生活津貼等援助，將獲豁免殮房服務收費；病人若在生前已獲醫管局的醫療費用減免，將會獲全數或部分減免；如因特殊情況，如要等候死因裁判官作出剖驗遺體指示，此段時間將不作收費。如家屬有經濟困難，亦可向醫院尋求協助。