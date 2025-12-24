公院病理學檢驗下月引共付制 料一成病人檢查須收費

醫管局下月實施公營醫療收費改革，專科診所及家庭醫學診所的病理學檢驗服務範疇，將引入分級共付收費模式，基礎項目免費，進階和高端項目分別收50元及200元。當局預計，只有少於一成病人要為檢驗服務付費，又相信已擴大的資助範圍能涵蓋所有有經濟問題病人需要。 距離公營醫療實施新收費尚餘約一星期。醫管局提醒，專科診所和家庭醫學門診的病理學檢驗服務下月1日起會改為分級共付收費模式，免疫學和內分泌檢查等非常見血液檢驗屬進階項目，每項收費50元，基因排序檢查等較複雜的高端項目則每項收200元。

未正面回應加價衍多少收入 現時醫管局每年提供逾960萬個病理學檢測，即將收費的進階和高端項目分別佔服務量4.4%和少於1%，佔每年服務量逾九成半、最常見的驗血、驗尿、血脂、腎功能測試等基礎項目則維持免費。醫管局質素及安全總監黃立己料少於一成病人要付費，但未有正面回應新安排會帶來多少額外收入，重申調整收費衍生的額外收入，僅佔醫療開支約1%至2%。 被問到病人如因經濟原因拒絕接受收費的進階或高端項目，前線醫生會如何處理，醫管局病理科統籌委員會主席梁毓恩稱部分病情較複雜的病人，醫生要透過測試結果了解治療效果，認為從臨床角度及醫生專業判斷而言，每個測試和化驗均有其目的和意義，醫生會解釋清楚和商議，希望病人配合。黃立己補充，大部分收費檢查屬進階項目，認為50元是相對負擔得起的費用，如有困難可申請費用減免，相信擴大後的資助範圍已涵蓋所有因經濟問題，而覺得做檢查有困難的病人需要。

建議病人提早預約繳費 住院病人或在急症室接受的所有病理學檢驗將繼續免費。接受付費檢查項目的病人如未繳費，在檢查日領取輪候票號時，系統會提示先繳費再輪候抽血，醫管局建議病人提早預約和繳費，日後仍可免費更改時間，如醫生按臨床情況取消檢驗可全額退款。