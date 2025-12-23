公院病理學檢驗下月引分級收費　非常見驗血及基因排序收50至200元

醫管局下月實施公營醫療收費改革，專科診所及家庭醫學診所的病理學檢驗服務範疇，將引入分級共付收費模式，基礎項目免費，進階和高端項目分別收50元及200元。當局預計，只有少於一成病人要為檢驗服務付費，又相信已擴大的資助範圍能涵蓋所有有經濟問題病人需要。 進階項目服務佔數個百分比 距離實施新收費尚餘約一星期，醫管局每年門診病人服務量達1,400萬人次，當中約三至四成要接受病理學檢查。下月1日起，專科診所和家庭醫學門診的病理學檢驗服務會引入分級共付收費模式，免疫學和內分泌檢查等非常見血液檢驗屬進階項目，每項收費50元，基因排序檢查等較複雜的高端項目就每項收200元。

醫管局質素及安全總監黃立己表示，最常見的病理學檢查包括血脂、腎功能測試等基礎項目會維持免費，形容基礎項目已涵蓋逾九成病人需要，要收費的進階和高端項目分別只佔整體病人數個百分比和不足1%。他未有正面回應部分病理學檢查項目收費後，會為醫管局帶來多少額外收入，重申調整收費後衍生的額外收入僅佔醫療開支約1%至2%。 每項測試化驗均有目的意義 被問到病人如因經濟原因拒絕接受收費進階或高端項目，前線醫生會如何處理，醫管局病理科統籌委員會主席梁毓恩稱部分病情較複雜的病人，醫生需要透過測試結果了解治療效果，認為從臨床角度及醫生專業判斷而言，每個測試和化驗均有其目的和意義，醫生會向病人解釋清楚和商議，希望病人能配合。黃立己補充，大部分收費檢查屬進階項目，認為50元是相對負擔得起的費用，如有困難可申請費用減免，相信擴大後的資助範圍已涵蓋所有因經濟問題，而覺得做檢查有困難的病人需要。

住院病人或在急症室接受的所有病理學檢驗，會繼續維持免費。病人在接受付費檢查項目當日領取輪候票號時，如尚未繳費，系統會提示先繳費再輪候抽血，醫管局建議病人提早預約和繳費，日後仍可免費更改預約時間，如醫生按臨床情況取消檢驗亦可全額退款。