公院逾千同類系統未見異常 屯院扶抱吊機甩外殼

公立醫院再有設備發生意外。屯門醫院前日傍晚有病房的病人扶抱吊機路軌外殼掉落，幸無人受傷。事後吊機已即時停用，醫管局指涉事吊機對上一次檢查為去年8月，當時承辦商未有發現異常。有關注病人權益的代表形容，今次事件屬不幸中之大幸，認為醫管局要開誠布公和徹查成因，才能挽回公眾信心。有立法會議員建議，醫管局應在招標系統加入扣分制。

屯門醫院內科及老人科康復病房前日傍晚使用病人扶抱吊機吊運病人期間，路軌一個長約17厘米、闊9.5厘米的部件外殼掉落，幸該名病人在事發時已通過該段路軌，沒有病人和職員受傷，病人臨床服務亦沒受影響。涉事吊機由生產商Arjo提供，事後已經即時停用。設備對上一次檢查為去年8月，保養承辦商「通用電氣」當時沒有發現異常。

醫管局前晚深夜發稿公布事件，並於昨傍晚再作更新，表示已要求各聯網全面檢查類似系統，又指各公立醫院共有約1,130套不同型號的天花懸掛病人吊運系統，暫無收到其他異常報告。當局指，有關系統每年會做一次負重測試，以確定安全及合乎相關牌照規定。

病人組織促徹查責任

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌形容意外屬不幸中之大幸，認為醫管局應調查責任誰屬，如原廠維修欠妥、日常使用不當或醫院保養欠妥等，避免同類意外再發生。他又稱，近期醫療事故已非醫療程序出問題，而是設施存有安全風險，促當局採取措施確保病人安全。他又稱，病人在醫院出意外後少不免會感到擔心，認為當局只有開誠布公、承認事件，再深入調查成因和作出針對性改善，始有助挽回病人和市民的信心。

議員倡招標加入扣分制

今次意外是繼聯合醫院手術燈墮下、瑪麗醫院喉管槽膠殼鬆脫後，不足兩星期內第三宗醫療設施意外。就手術燈意外，醫管局事發檢查發現共23組手術燈有同樣問題。民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙稱，當務之急應全面檢查同類設備，又指除保養承辦商外，應定期外聘第三方公司抽查設施，以便盡早挽回病人和公眾信心。

此外，他指醫管局現時主要只邀請數間具經驗承辦商投標「做過又安全，咪繼續俾佢做合約」，促請醫管局開放予更多承辦商投標，並加入服務安全的扣分制。