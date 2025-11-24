公院非緊急放射明年引共付 兩周前不繳費將取消

公營醫療收費改革明年元旦生效，醫管局將上調多項服務收費，其中放射科進階和高端項目將分別收250元和500元。當局在有關項目引入共付收費模式的同時，亦推出預繳款項安排，病人最遲須在預約日期兩周前繳費，否則將取消其名額。醫管局期望，新做法可減少已預約病人缺席情況，並騰出名額予第一、二類病人。 目前醫管局非緊急放射科服務由政府百分百補貼，明年1月1日起除X光的基礎項目維持免費外，進階和高端服務會引入病人共付收費模式，當中螢光透視、超聲造影和乳腺造影等進階項目會獲補貼近八成半，即病人要付250元，電腦掃描造影、非血管介入放射和磁力共振掃描造影等高端項目，在獲得近九成補貼後每項收費為500元。

訂14日盼有時間重新分配 過去10年電腦掃描造影、磁力共振掃描造影等服務量有增加，惟需求亦隨之上升，現時也有約一成病人最終會「甩底」。醫管局將在非緊急放射服務引入預繳規定，要求病人最遲要在預約日期前14日繳付服務費，否則系統將自動取消預約，屆時病人要由醫生重新評估是否需要轉介申請放射科服務，預約期在14日內則毋須預繳。 醫管局質素及安全總監黃立己稱，把限期訂在14日是要確保有足夠時間將配額重新分配，「聽日照今日先取消，就分配唔到俾其他病人。」