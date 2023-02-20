公餘時間主動引入新療法 泌尿科「裁縫」樂助病人

接受經皮腎造口術(PCN)的病人，導尿管通過皮膚直接插入腎臟將尿液排出，但導管與皮膚之間只靠手術線縫合及穩固位置，容易移位或引致感染，外出時更要避免他人碰撞導管，否則會流血等，有病人因而不再外出，生活和社交大受影響。伊利沙伯醫院泌尿外科顧問護師金琬瀞稱，傳統做法亦令病人不敢放心入眠，生怕身體壓住喉管令尿液未能排出。她在公餘時間，不時會了解不同地方的療程程序，又會逛零售店，尋找有助病人治療的工具。

部分泌尿科病人須置入導尿管或腎喉，解決排尿問題，但外置的喉管影響起居生活，包括擔心外出時喉管移位、晚上憂壓住喉管致阻塞而未能安心睡覺等。有泌尿科的顧問護師，在公餘時間亦樂於參考和學習其他地方的護理程序，並主動去信外國生產商引入新的護理用品，改善病患憂慮，提升生活質素。她坦言，病人一個笑容、一句多謝，已足以讓她為病人走多一步。

引PCN新敷料喉管移位率減至1.4%

金琬瀞指，2019年無意發現海外正使用一款PCN新敷料，可大減病人導尿管移位情況，遂主動聯絡本港代理商和英國生產商，終在2021年成功引入本港。她指出，新導尿管固定敷料，較傳統做法貼身，洗傷口間距更可由2至3日延至7日。改用新敷料的病人，喉管移位率由13.2%大減至1.4%，形容他們可以「一路行，一路好安心」。

伊利沙伯醫院又成立PCN護理診所，當病人遇到導尿管問題時，可直接致電護理診所，必要時可安排病人即日覆診。金琬瀞指，以前病人會因為PCN的適應症到急症室求診，設立診所後往急症室的比率亦大減35%。

推皮脛神經刺激護理計劃延尿頻率

此外，有泌尿科問題的病人，出現尿頻問題。金琬瀞憶述一名48歲單親母親，因每10至15分鐘要小便一次而失去侍應的工作，經濟大受影響之餘更遭兒子嫌棄，一度出現抑鬱。金琬瀞受個案啟發，從外地引入新的經皮脛神經刺激(PTNS)護理計劃，病人只要完成12次、每次約半小時的療程，小便頻率已可延至一小時一次。

金琬瀞無時無刻不忘病人利益，源於她覺得泌尿外科護理不是一份工作，而是生活一部分。她又說，病人即使患同一種病，所需各有不同，因此要用心聆聽每名病人所需，再訂製最「稱身」的治療方案，笑言「有時覺得自己似個裁縫」。

去年獲得醫管局傑出員工獎的金琬瀞指，最好的治療方案不一定是最適合，「聆聽病人所需才最重要」，又稱病人的一個笑容、一句多謝，以及獲取病人、家屬的信任，便是她工作上源源不絕的動力。