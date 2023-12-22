六十載彩虹邨分三期重建增1800伙 首批居民遷美東邨或優先購宏照道綠置居

平均樓齡達60年、近年成為「打卡」熱點的彩虹邨即將重建，房屋局長兼房委會主席何永賢宣布展開重建彩虹邨的可行性研究。她說，彩虹邨將分三期重建，重建後料提供9,200伙，較現時約7,400伙多出1,800個單位；第一期重建範圍內居民可調遷至九龍城美東邨2,860伙，或優先選購九龍灣宏照道二期1,640伙綠置居。有候任區議員指約七成居民支持遷置美東邨，有建築師要求政府保育彩虹邨空間布局神髓。

彩虹邨現有約7,400個單位，共11座，1962年開始入伙，平均樓齡為60年，截至今年9月底共住有7,300戶，涉1.75萬人口。由於保養資源日增，房委會策劃小組委員會昨通過對重建彩虹邨展開可行性研究，房屋局長兼房委會主席何永賢會後表示，重建計劃分三期開展，料每期涉約2,500個單位，重建後預計提供9,200伙，多出1,800單位，增長約24%，預計過程需時15年。 何永賢表示，2027/28年度落成的美東邨將提供2,860個單位，可安置受首期重建影響的住戶，數量上已足夠，同時提供2025/26年度落成的宏照道二期1,640伙綠置居，讓受影響住戶優先選購，居民另可獲搬遷津貼。對於地理上較近的宏照道二期用作綠置居而非遷置屋邨，何永賢指，彩虹邨有逾20%戶型屬一人單位，與美東邨相若，但宏照道項目只有2%，故前者較適合遷置，而當首批居民遷入美東邨便可啟動重建，落成後會接收第二期居民，再展開第三期重建。商戶方面，何永賢指他們將獲優先權競投房委會其他屋邨商舖。 農曆新年派團隊落邨收集重建意見 彩虹邨七彩外牆甚具特色，社會關注會否保留，何永賢表示，政府明年農曆新年後將派團隊落邨收集居民對重建的意見，並舉辦工作坊、問卷調查和訪問，最後會出版刊物公布收集到的意見，預計明年底完成研究。她相信七彩顏色亦會是居民表達的意見之中，最終意見會供設計團隊考慮。她又指，團隊會與規劃署研究重建布局、地積比、總建築面積和商舖數量等，亦會把握機會擴闊附近道路，紓緩交通擠塞。

