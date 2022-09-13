六合彩中秋金多寶2022｜頭獎3注中 每注派2922萬元

【9月13日21:34更新】六合彩中秋金多寶攪珠結果出爐，號碼分別為：

2、4、20、38、40、46，特別號碼是11。

六合彩中秋金多寶今日(13日)舉行，總投注額達$182,576,789。頭獎3注中，每注派$29,226,960；二獎4.5注中，每注派$2,050,430；三獎186.5注中，每注派$131,930。

馬會公布六合彩中秋金多寶將於9月13日(周二)9時30分舉行攪珠。馬會指，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，若10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。中秋金多寶獎券將於9月8日的一期攪珠後，在各場外投注處、電話投注及互動投注服務發售。中秋金多寶獎券截止售票時間為攪珠日、9月13日晚上9時15分，無綫財經 · 體育 · 資訊台(85台)將直播攪珠過程。

六合彩中秋金多寶2022攻略｜歷年攪出最多號碼：7號及15號

馬會表示，中秋金多寶攪珠自1985年舉辦以來，合共舉行過36次，為歷史最悠久的金多寶。至於歷年中秋金多寶攪出最多次數的號碼分別是7號及15號，各攪出過10次；而12號、28號、40號及43號亦各攪出過8次。

六合彩中秋金多寶2022攻略｜最旺投注站

根據馬會資料顯示，自去年中秋金多寶至今年6月底，全港十大幸運投注站名單不變，依次是中環士丹利街投注站、屯門市廣場投注站、荃灣青山道投注站、尖沙咀漢口道投注站、上環干諾道西投注站、觀塘廣場投注站、沙田好運中心投注站、九龍灣德福投注站、上水石湖墟投注站，以及大埔廣場投注站。其中3間投注站在過去一年再有頭獎進帳，分別是屯門市廣場投注站、沙田好運中心投注站，以及上水石湖墟投注站。

1.中環士丹利街(47次)

2.屯門市廣場(44次)*

3.荃灣青山道(39次)

4.尖沙咀漢口道(39次)

5.上環干諾道西(38次)

6.觀塘廣場(37次)

7.沙田好運中心(36次)*

8.九龍灣德福(35次)

9.上水石湖墟(33次)*

10.大埔廣場(32次)

*為過去一年再有頭獎進帳的投注站

六合彩中秋金多寶2022攻略｜一注獨中頭獎料達8000萬

馬會又指，今期六合彩中秋金多寶攪珠有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。

六合彩中秋金多寶2022攻略｜7個頭獎幸運兒複式彩票中獎

另外，馬會分享在近6次中秋金多寶中，7個頭獎幸運兒以複式彩票中獎。

2021年9月21日：7個號碼複式運財獎券(1注)

2019年9月10日：2膽13腳自選獎券(半注)

2018年9月20日：6個號碼單式運財獎券(1注)及12個號碼複式自選獎券(1注)

2017年9月28日：12個號碼複式自選獎券(半注)及7個號碼複式運財獎券(半注)

2016年9月13日：8個號碼複式自選獎券(半注)及8個號碼複式自選獎券(1注)

2015年9月22日：7個號碼複式運財獎券(半注)

六合彩中秋金多寶2022攻略｜半注購買8個自選號碼複式獎券

馬會指，如有8個心水號碼，可選擇以每注5元的「部份注項單位」，購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎。