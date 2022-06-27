六合彩回歸金多寶｜攪珠結果出爐 頭獎1.5注中

頭獎8000萬市民個個願望不同

不少市民下午特意到馬會購買彩票，希望碰碰運氣，當中大部分人頗有善心，均表示會捐出一部分，回饋社會。只買過兩次六合彩的陳小姐和湯小姐，今日專程到投注站買「電腦飛」。陳小姐表示，購買了20元彩票，若中頭獎，會先存起一半作不時之需，又會捐贈給幫助有特殊需要兒童的組織。她又說，因有家人患有自閉症，故較關注兒童需要；其餘獎金則會與家人分享和去旅行。同行的湯小姐則只買了10元彩票，她稱旨在碰一碰運氣。她同樣表示，會捐出四分一給兒童及教育組織，認為培育下一代意義重大。正讀大學的她亦希望，將部分獎金用在海外求學。

進入投注站需符合「疫苗通行證」要求，沒有接種疫苗的周先生未能進入投注站，特意請朋友代為購買10張合共200元的電腦彩票。他指，「好事一定要做」，所以如中頭獎，會捐出部分給弱勢社群，其餘則分別用在買樓、飲食、去旅行及與家人分享上。不過，亦有已買票的市民表示，8,000萬並不足夠享樂，指買樓都已用上大部分。儘管如此，也有兩位「打工仔」「蛇王」到馬會買票，希望贏取頭獎提早退休。