六合彩回歸金多寶｜攪珠結果出爐 頭獎1.5注中

六合彩回歸金多寶攪珠結果出爐，號碼分別為：
1、13、19、26、29、37，特別號碼是15。
六合彩回歸金多寶攪珠今日(27日)舉行，總投注額達$197,454,377。頭獎1.5注中，每注派$58,730,450；二獎4.5注中，每注派$2,081,160；三獎299注中，每注派$83,520。
賽馬會早前指出，回歸金多寶獎券於上周二(21日)晚上舉行的攪珠完成後開始發售，顧客可在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)，以及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定上周五(24日)舉行的攪珠取消。
六合彩回歸金多寶｜3大最旺六合彩號碼
根據馬會網頁，近10期攪珠結果中3大熱門號碼：
曾在攪珠中出現過4次：17
曾在攪珠中出現過4次：34
曾在攪珠中出現過4次：48
六合彩回歸金多寶｜10期內沒攪出過12個號碼
最近10期內無攪出過的號碼：
3、4、6、10、12、14、18、19、22、23、28、31
六合彩回歸金多寶｜常見問題
六合彩回歸金多寶何時攪珠？
將於6月27日(周一)攪珠
六合彩回歸金多寶獎金是多少？
頭獎基金高達8,000萬元
頭獎8000萬市民個個願望不同
不少市民下午特意到馬會購買彩票，希望碰碰運氣，當中大部分人頗有善心，均表示會捐出一部分，回饋社會。只買過兩次六合彩的陳小姐和湯小姐，今日專程到投注站買「電腦飛」。陳小姐表示，購買了20元彩票，若中頭獎，會先存起一半作不時之需，又會捐贈給幫助有特殊需要兒童的組織。她又說，因有家人患有自閉症，故較關注兒童需要；其餘獎金則會與家人分享和去旅行。同行的湯小姐則只買了10元彩票，她稱旨在碰一碰運氣。她同樣表示，會捐出四分一給兒童及教育組織，認為培育下一代意義重大。正讀大學的她亦希望，將部分獎金用在海外求學。
進入投注站需符合「疫苗通行證」要求，沒有接種疫苗的周先生未能進入投注站，特意請朋友代為購買10張合共200元的電腦彩票。他指，「好事一定要做」，所以如中頭獎，會捐出部分給弱勢社群，其餘則分別用在買樓、飲食、去旅行及與家人分享上。不過，亦有已買票的市民表示，8,000萬並不足夠享樂，指買樓都已用上大部分。儘管如此，也有兩位「打工仔」「蛇王」到馬會買票，希望贏取頭獎提早退休。