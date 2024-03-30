六合彩復活節金多寶｜攪珠結果出爐　頭獎半注中每注派4105萬

六合彩復活節金多寶攪珠將於周六晚(30日)舉行，其中將有3,000萬元金多寶，若以10元一注獨中頭獎，估計幸運兒可得3,800萬元。
六合彩復活節金多寶攪珠結果出爐，攪出號碼為2、6、18、22、36、39，特別號碼為21。
頭獎0.5注中，每注派$41,051,450；二獎1.5注中，每注派$2,455,870；三獎179.2注中，每注派$54,810。
六合彩復活節金多寶｜幸運號碼
至於復活節金多寶的幸運號碼？馬會指，近15次的復活節金多寶中，「22」號共攪出過6次，次數最多，其次是「28」號，被攪出5次。
在整體攪珠結果方面，據馬會網頁顯示，30號及49號至今並列最旺號碼，各共被攪出472次；其後依次為24號、10號，以及復活節金多寶特別旺的號碼22號，分別出現了465次、464及463次。
六合彩復活節金多寶｜4幸運兒以複式中頭獎
另外，馬會指近5個金多寶中， 有4位幸運兒以複式中頭獎，詳情如下：
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攪珠日期
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金多寶
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頭獎彩票購票方式
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14/2/2024
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新春金多寶
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12個號碼複式運財獎券(1注)
8個號碼複式運財獎券(半注)
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3/1/2024
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新年金多寶
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無人中
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31/10/2023
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萬聖節金多寶
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6個號碼單式自選獎券(1注)
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28/9/2023
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中秋金多寶
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7個號碼複式自選獎券(半注)
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25/7/2023
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暑期金多寶
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6個號碼單式運財獎券(1注)
10個號碼複式自選獎券(半注)
4膽拖全餐運財獎券(1注)
顧客如有8個心水號碼，可選擇以每注5元的「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，12個三獎及15個五獎，不過每注獎金減半，即0.5注中或稱半注中。
復活節金多寶獎券截止售票時間為周六(30日)晚上9時15分，攪珠將於當晚9時30分舉行。馬會指，當晚無綫財經體育資訊台(85台)因轉播海外賽馬賽事，未能直播該期攪珠，市民可於馬會流動電視頻道(HKJC TV App)、場外投注處等收看攪珠直播。