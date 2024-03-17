六合彩攪珠結果 頭獎一注獨中7600萬

再前一期六合彩頭獎獎金高達8,800萬元，不過只得半注中，派彩4,400多萬元，二獎5注中，每注派146萬元；三獎240.5注中，每注派8.1萬多元。

上星期四一期六合彩攪珠結果，號碼為6、23、24、31、34、49，特別號碼1。頭獎無人中；二獎5注中，每注派$929,060；三獎133.5注中，每注派$92,790。總投注額為$104,779,023。

六合彩今晚(17日)攪珠，結果號碼為1、8、13、23、40、44，特別號碼15。頭獎一注獨中，派$76,086,400；二獎2.5注中，每注派$2,380,200；三獎182.5注中，每注派$86,940。而今期總投注額為$124,998,398。

49號及30號「最旺」

根據馬會由04/07/2002至12/03/2024的攪珠結果統計，其中49及30號碼被攪出次數最多，有471次；其次為10號，有464次；22號及24號分別有463次及462次。

星期日的六合彩攪珠於當晚9時30分舉行，獎券在各場外投注處、電話投注(包括1886電話投注自動服務系統)及數碼平台發售，截止售票時間為星期日晚9時15分。