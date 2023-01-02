六合彩新年金多寶明舉行 9個新年金多寶「3」字頭號碼出現廿次

六合彩新年金多寶攪珠將於下周二(3日)舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，馬會估計，若以10元一注獨中，頭獎基金有機會高達8,000萬元。



馬會統計資料，新年金多寶歷來共舉行過9次，當中「8」號共攪出過4次，次數最多。而「3」字頭號碼出現次數最多，共20次，其中「32」號、「36」號及「39」號各開出3次。 另外，於本季舉行的3個金多寶中，「4」號、 「12」號、「20」號、「28」號及「46」號同樣開出過2次

明晚 9 時 15 分截止售票

攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將全程直播，截止售票時間為明晚9時15分。馬會提醒，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於1月4日（星期三）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用數碼平台途徑** 或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外）。