熱門搜尋:
C觀點 比利 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-01-02 18:00:00

六合彩新年金多寶明舉行 9個新年金多寶「3」字頭號碼出現廿次

分享：
六合彩新年金多寶下周二舉行

六合彩新年金多寶下周二舉行

六合彩新年金多寶攪珠將於下周二(3日)舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，馬會估計，若以10元一注獨中，頭獎基金有機會高達8,000萬元。
 
馬會統計資料，新年金多寶歷來共舉行過9次，當中「8」號共攪出過4次，次數最多。而3」字頭號碼出現次數最多，共20次，其中「32」號、「36」號及「39」號各開出3次。 另外，於本季舉行的3個金多寶中，「4」號、 12」號、「20」號、「28」號及「46」號同樣開出過2

明晚915分截止售票

攪珠將於明晚930分舉行，無綫財經體育資訊台（85台）將全程直播，截止售票時間為明晚915分。馬會提醒，10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭1886電話投注自動服務系統等，須於14日（星期）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用數碼平台途徑** 或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外）。

 

六合彩新年金多寶下周二舉行

六合彩新年金多寶下周二舉行

$140購8個自選號碼複式獎券有28個投注組合

馬會指，市民如有8個心水號碼，可選擇以每注$5「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用$140購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部份注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分一的金額）。

新年金多寶獎券已在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（2023年1月3日）晚上9時15分。

馬會為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定本周六（2022年12月31日）的攪珠將不會舉行。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受